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Общество | В Пензе скончался председатель цыганской общины Владимир Михай

12.05.2019|14:57
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В субботу, 11 мая, в Пензе на 73-м году скончался председатель цыганской общины Владимир Михай.

Об этом сообщил представитель регионального отделения ОНФ в Пензенской области, руководитель одного из городских предприятий Роман Амстиславский у себя в Twitter и Facebook.

«Сегодня, 11 мая 2019 года, на 73 году жизни скончался Михай Владимир Владимирович, председатель Пензенской национальной цыганской общины, член партии «Единая Россия». Приношу глубокие соболезнования родным и близким... Помним, скорбим», - написал Роман Амстиславский.

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Гость|12.05.2019 15:08|

А кому это интересно каманчам?

Гость|12.05.2019 15:41|

Гадать не будут?

Гость|12.05.2019 15:42|

Так рано ушёл. Прожил яркую, интересную жизнь. А сколько ещё мог бы сделать! Верный сын своего народа и своей страны - России.

Гость|12.05.2019 15:43|

penzainform.ru писал(a):

член партии «Единая Россия».
Шутка?

Гость|12.05.2019 15:43|

Ключевые слова - "член партии "Единая Россия"...

Гость|12.05.2019 15:45|

Цыгане будущее нашей Пензенской области , именно они дают прирост населения, у них много маленьких детей. И вообще это хороший вольнолюбивый народ.

Гость|12.05.2019 15:46|

Гость писал(a):

Цыгане будущее нашей Пензенской области
В армии служат?

Гость|12.05.2019 15:48|

Гость писал(a):

В армии служат?
Конечно, но не все. Как и мы.

Гость|12.05.2019 15:52|

Ну теперь еще один мемориал у центральных ворот кладбища появится, среди мемориалов остальных михаев и углы (оглы, т.е.)

Гость|12.05.2019 15:53|

Ключивые слова "ЕР" и "ВВ"

Гость|12.05.2019 15:56|

Скорее всего он был Цыганский Барон, но сейчас это называется председатель общины. Это как негр сейчас темнокожий афроамериканец.

Гость|12.05.2019 15:58|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Цыгане будущее нашей Пензенской области
В армии служат?
Ты чо! Они в школе не учатся, а ты их в армию?

Гость|12.05.2019 15:59|

Гость писал(a):

Цыгане будущее нашей Пензенской области , именно они дают прирост населения, у них много маленьких детей. И вообще это хороший вольнолюбивый народ.
Никаких законов не признают. Скоро Пензенская область будет называться Цыганской автономной.

Гость|12.05.2019 15:59|

Похороны на Алее Славы Н-Западного кладбица,как члена ЕР?

Гость|12.05.2019 16:00|

Гость писал(a):

Так рано ушёл. Прожил яркую, интересную жизнь. А сколько ещё мог бы сделать! Верный сын своего народа и своей страны - России.
А что он конкретно сделал???

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Имя: Гость
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