12.05.2019 | 14:57

В субботу, 11 мая, в Пензе на 73-м году скончался председатель цыганской общины Владимир Михай.

Об этом сообщил представитель регионального отделения ОНФ в Пензенской области, руководитель одного из городских предприятий Роман Амстиславский у себя в Twitter и Facebook.

«Сегодня, 11 мая 2019 года, на 73 году жизни скончался Михай Владимир Владимирович, председатель Пензенской национальной цыганской общины, член партии «Единая Россия». Приношу глубокие соболезнования родным и близким... Помним, скорбим», - написал Роман Амстиславский.