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Общество | Судимой жительнице Пензенской области отказали в опеке над внучкой

11.05.2019|10:14
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Жительница региона, которая не смогла стать постоянным опекуном 12-летней внучки, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой.

В 2018 году женщина потеряла дочь, та одна воспитывала ребенка. Бабушка сумела оформить над девочкой только временную опеку - в постоянной ей отказали, сославшись на наличие судимости за кражу (прецедент был в 2008-м).

«Елена Рогова разъяснила, что не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества», - сообщается на сайте уполномоченного.

Так как кража - это преступление против собственности, судимость по этой статье не может стать основанием для отказа в назначении человека опекуном.

Женщине посоветовали вновь обратиться в органы опеки и попечительства, предоставив документ о погашении судимости.

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