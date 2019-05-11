11.05.2019 | 10:14

Жительница региона, которая не смогла стать постоянным опекуном 12-летней внучки, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Елене Роговой.

В 2018 году женщина потеряла дочь, та одна воспитывала ребенка. Бабушка сумела оформить над девочкой только временную опеку - в постоянной ей отказали, сославшись на наличие судимости за кражу (прецедент был в 2008-м).

«Елена Рогова разъяснила, что не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества», - сообщается на сайте уполномоченного.

Так как кража - это преступление против собственности, судимость по этой статье не может стать основанием для отказа в назначении человека опекуном.

Женщине посоветовали вновь обратиться в органы опеки и попечительства, предоставив документ о погашении судимости.