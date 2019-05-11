11.05.2019 | 16:11

Мэра Пензы отдыхающие на Светлой Поляне совсем не думали увидеть. Как-то неожиданно он появился у воды в отдаленном от городской суеты месте. Но пока одни в душевном спокойствии проводят время на природе, другие даже в праздничные дни работают.

«Пробы воды прошлогодние что показали?» - поинтересовался глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«Заключение дали, что она чуть-чуть по санитарным нормам не подходит, купание запрещено», - ответил мужчина.

Такая же ситуация и в других зонах отдыха у воды, поэтому в Пензе пока нет официальных пляжей. Остается внимательно следить за чистотой территорий. На Светлой Поляне в целом все убрано.

«В достаточно хорошем, ухоженном состоянии, но есть замечания у нас к отдыхающим по местам, где остались следы разведения костров, открытый огонь. У нас сейчас действует на территории города режим повышенной пожарной опасности, поэтому так нельзя делать», - отметил Виктор Кувайцев.

«Оформленное должно быть оформленным! Там вон кабинка для раздевания есть, но это «Политехника», насколько я понимаю, пляж раньше был, в нашей молодости, сейчас - не знаю. Вода хорошая, пока не цветет, а по качеству - надо санэпидемстанции брать и смотреть, мы же ее не пьем», - заключила отдыхающая Любовь Бибичева.

На следующей неделе на Светлой Поляне возьмут повторные пробы воды.