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Общество | Хореографы дали мастер-классы во второй день фестиваля «Равновесие»

11.05.2019|18:12
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Во второй день всероссийского фестиваля современного и эстрадного танца «Равновесие», который проходит в Пензе, хореографы давали мастер-классы.

Елизавета Тарабанова из Северной столицы - член жюри - учила девочек базовой разминке. Такие упражнения в современном танце - то же, что в классическом работа у станка, только детям понятнее.

В глазах удивление, на щеках румянец, даже тела юных танцоров раскраснелись от физических нагрузок. Пока хореограф строил одних, другие рассказывали о впечатлениях.

«Нам очень больно, потому что движения очень сложные, все кости болят. Но мы подруги, мы друг друга поддерживаем и стараемся держаться», - отметила участница мастер-класса Алена.

Но слез не было. Выполняли упражнения и снова повторяли, ведь пригодится.

«Очень важно, чтобы в фестивале делились информацией. Потому что показать самого себя - это, конечно, дело хорошее, но когда люди в формате фестиваля способны делиться опытом (а у всех он разный), очень приятно, что в этот раз чуть больше времени было уделено образовательному процессу», - рассказала хореограф-постановщик Елизавета Тарабанова (г. Санкт-Петербург).

12 мая фестиваль завершится гала-концертом. Кроме коллективов-участников, на сцену с соло-номером (импровизацией) единственной из членов жюри выйдет Елизавета Тарабанова, у которой девочки после труднейшего мастер-класса брали автограф.

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