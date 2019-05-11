11.05.2019 | 18:12

Во второй день всероссийского фестиваля современного и эстрадного танца «Равновесие», который проходит в Пензе, хореографы давали мастер-классы.

Елизавета Тарабанова из Северной столицы - член жюри - учила девочек базовой разминке. Такие упражнения в современном танце - то же, что в классическом работа у станка, только детям понятнее.

В глазах удивление, на щеках румянец, даже тела юных танцоров раскраснелись от физических нагрузок. Пока хореограф строил одних, другие рассказывали о впечатлениях.

«Нам очень больно, потому что движения очень сложные, все кости болят. Но мы подруги, мы друг друга поддерживаем и стараемся держаться», - отметила участница мастер-класса Алена.

Но слез не было. Выполняли упражнения и снова повторяли, ведь пригодится.

«Очень важно, чтобы в фестивале делились информацией. Потому что показать самого себя - это, конечно, дело хорошее, но когда люди в формате фестиваля способны делиться опытом (а у всех он разный), очень приятно, что в этот раз чуть больше времени было уделено образовательному процессу», - рассказала хореограф-постановщик Елизавета Тарабанова (г. Санкт-Петербург).

12 мая фестиваль завершится гала-концертом. Кроме коллективов-участников, на сцену с соло-номером (импровизацией) единственной из членов жюри выйдет Елизавета Тарабанова, у которой девочки после труднейшего мастер-класса брали автограф.