11.05.2019 | 17:47

Первое, второе, третье: в благотворительной столовой устроили обед в честь воинов Победы - защитников мира.

«Щи, салат, горох с котлеткой и компот. Мне очень все нравится, молодцы девочки, готовят очень хорошо», - рассказала жительница Пензы Нина Торнаева.

74 года назад победителей встречали под песни гармони. Она и теперь настраивает на нужный лад - праздничный.

Всем, кто пришел на обед, - за 70. И отцы сражались за Родину. Как уходили на фронт, Нина Евсеева зачитала в стихах.

«Из каждого дома пошли новобранцы, им многим 17 нет. В деревне остался один докторишка, ему под 70 лет», - произнесла она.

Стариков накормили сытным обедом, а на десерт напекли пышных пирогов с яблоком. О таких в войну только мечтали.