10.05.2019 | 18:06

Передвижные платформы с оригинальными инсталляциями, живописные городские скульптуры, концерты и народные гуляния в парках, которые флористы украшают остроумными композициями.

С пробуждением природы люди не прочь повеселиться и устраивают красочные праздники цветов. Так, начался фестиваль тюльпанов в Канаде, который продлится две с половиной недели.

Традицию за океаном переняли из Голландии. Также 10 мая по инициативе властей столицы Азербайджана цветочный парад состоится и в Баку.

И хотя таких ярких страниц нет в жизни большинства российских городов, тем не менее романтика царит и дурманом сладким веет практически везде. В Пензе за особыми эмоциями отправляются в ботанический сад. Пусть там не проводят театрализованных представлений, но удивиться есть чему.

«Мы ходим, радуемся прямо, любим. Глаз отдыхает на зелени и на цветах, воздух шикарный», - отметила горожанка.

«Мы любуемся, хочу ребенка приобщить к прекрасному. Ну, конечно, дача есть, присматриваем, какие цветы посадить», - рассказала женщина.

Одна только спирея пепельная чего стоит - красота, да и только: каждый бутон словно произведение искусства.

Впрочем, как и женщины. Дарите им цветы как можно чаще, и тогда цвести сады будут в душе, причем не только весной, а круглый год.