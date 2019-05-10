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Общество | В Пензе в праздники двери поликлиник открыты для пациентов

10.05.2019|16:49
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У окна регистратуры поликлиники № 1 очередь посетителей не выстраивается, но пациенты все же есть. Приходят на прием к докторам даже в праздники. Двери медицинских бюджетных организаций открыты. Работают и терапевты, и хирурги, и кардиологи.

«Они отдают дань своей профессии и тому, что они выбрали по жизни. Вообще, здесь очень хорошая поликлиника, очень хорошие врачи и записаться всегда можно. Я переспрашивала, принимает ли хирург, он принимал, я пришла», - рассказала жительница Пензы Галина Екимова.

«Можно вызвать врача на дом и вызвать врача по неотложной медицинской помощи. Контакт-центр будет работать в обычном режиме», - сообщила заместитель главного врача городской поликлиники Елена Семечкина.

В спокойной обстановке, без лишней суеты и спешки проходят беседы с врачами. Обращения и записи на приемы есть, но их меньше, чем в обычные дни.

Фельдшер кабинета неотложной помощи Алина Алексеева говорит, самый востребованный медицинский прибор - тонометр. Проверить артериальное давление заглядывают даже прохожие с улицы.

«Скорее всего, это с дачным периодом связано: большую нагрузку возлагают на себя, и организм не справляется. Не берегут себя», - отметила фельдшер Алина Алексеева.

Всего через несколько дней поликлиники войдут в свой привычный режим работы, и обращений за помощью станет больше.

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