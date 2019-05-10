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Общество | В Пензе попробуют «оживить» танк Т-34 у краеведческого музея

10.05.2019|13:31
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В Пензе оценят состояние танка Т-34, установленного у краеведческого музея. Если его смогут поставить на ход, то он проедет по улицам города в рамках юбилейных торжеств, посвященных 75-летию великой Победы, в 2020 году.

Судьба легендарной техники обсуждалась на рабочем совещании в региональном правительстве в пятницу, 10 мая.

«Это наша история, наша гордость. Надо попробовать ее «оживить». Конечно, прошло много времени, нет таких запчастей, будут сложности», - высказал свое мнение губернатор Иван Белозерцев.

Также глава региона сделал ряд замечаний и предложений по торжествам, прошедшим накануне, 9 мая.

«Что нам мешает организовать в Пензе и других городах выступления творческих коллективов на улице с репертуаром военных лет?» - поинтересовался он, подчеркнув, что очень важно в День Победы создать людям настроение, соответствующее вспоминаемому событию.

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Гость|10.05.2019 13:51|

Сказочный?

Гость|10.05.2019 13:57|

Админ,ж..лиз, чего ты удаляешь? Если у нас губернатор сказочный, кто виноват?

Гость|10.05.2019 13:59|

Так вот они там чем занимаются...

Гость|10.05.2019 14:00|

Тогда Т-34 разберут на запчасти как Stug -3 в Саратове.

Имя: Гость
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