10.05.2019 | 13:31

В Пензе оценят состояние танка Т-34, установленного у краеведческого музея. Если его смогут поставить на ход, то он проедет по улицам города в рамках юбилейных торжеств, посвященных 75-летию великой Победы, в 2020 году.

Судьба легендарной техники обсуждалась на рабочем совещании в региональном правительстве в пятницу, 10 мая.

«Это наша история, наша гордость. Надо попробовать ее «оживить». Конечно, прошло много времени, нет таких запчастей, будут сложности», - высказал свое мнение губернатор Иван Белозерцев.

Также глава региона сделал ряд замечаний и предложений по торжествам, прошедшим накануне, 9 мая.

«Что нам мешает организовать в Пензе и других городах выступления творческих коллективов на улице с репертуаром военных лет?» - поинтересовался он, подчеркнув, что очень важно в День Победы создать людям настроение, соответствующее вспоминаемому событию.