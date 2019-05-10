10.05.2019 | 15:04

Словно алые капли крови не пришедших с войны солдат, лежали цветы у ног воина - защитника Родины-матери с ребенком. Пензенцы несли букеты к монументу на проспекте Победы. Он стал одним из семи мест проведения всероссийской акции «Минута молчания». Перед ее началом выступали творческие коллективы.

Перед тем как из динамиков полились голоса дикторов советского телевидения и зазвучал метроном, пензенцам раздали белые шары. Собравшиеся замерли, вслушиваясь в слова знакомые, но каждый раз по-новому проникающие в душу.

«Очень трогательно, очень скорбно, что столько мы народа потеряли - почти 27 миллионов. Это целая страна, целое государство. Мы этим людям обязаны всем: своей жизнью, своими удачами, своими детьми, которые у нас есть», - отметила горожанка.

«В школе говорили. Сначала я думал, что это пустяки, а потом нам все рассказали, и я уже понял, что это ужас», - рассказал мальчик.