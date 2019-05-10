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Общество | На улице Чкалова в Пензе появятся парковочные места для студентов

10.05.2019|12:14
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На улице Чкалова в Пензе должна быть парковка. Так считает глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, осмотревший дорогу в пятницу, 10 мая.

Проезжая часть здесь будет капитально отремонтирована, также обустроят тротуары и обновят светильники.

«При ремонте дороги учтите: рядом с университетом обязательно должны быть парковочные места», - подчеркнул мэр города.

Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы - демонтирует бортовой камень и проводит геодезическую разбивку оси дороги, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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