Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 мая 2019|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

Общество | Жители Пензы возложили цветы к памятнику Победы

09.05.2019|17:04
Печать

«Вечная слава героям! И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои те, кто погибли, - павшим вечная слава! Вечная слава!» Наказ советского поэта Роберта Рождественского через года помнить о тех, кто не вернулся домой, выполнен. Не забыты и те, кто еще жив. Они ведут свой последний бой - со временем.

«Я ни о чем не думал. Скорее бы война кончилась - вот и все», - поделился ветеран Великой Отечественной войны Василий Тайков.

«Наш народ все выдержал, выстоял и победил. Свой вклад в Великую Победу внесли жители Пензенской области. 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, 200 тысяч не вернулись домой. Тысячи пензенцев отмечены боевыми наградами», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Минута молчания и торжественное возложение венков и цветов к Монументу боевой и трудовой славы - дань почтения великому подвигу предков. Им говорили спасибо за ясное небо мая 2019-го юные потомки, ради которых они воевали, умирали, ковали победу.

«Немецкий лес, немецкая трава.

А рядом русский поднялся солдат.

А над солдатом неба синева, - как материнский взгляд.

Он не дошел ста метров до села,

он до Победы полчаса не дожил...

Чужая мать опять сюда пришла

Свою кручину возложить к подножию.

Стоит солдат и взгляд его тяжел.

Над ним в Россию пролетают птицы.

И он давно бы на Родину ушел,

Да все друзей не может добудиться», - прочитала жительница Пензы Мария Черных.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!