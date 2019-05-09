09.05.2019 | 17:04

«Вечная слава героям! И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои те, кто погибли, - павшим вечная слава! Вечная слава!» Наказ советского поэта Роберта Рождественского через года помнить о тех, кто не вернулся домой, выполнен. Не забыты и те, кто еще жив. Они ведут свой последний бой - со временем.

«Я ни о чем не думал. Скорее бы война кончилась - вот и все», - поделился ветеран Великой Отечественной войны Василий Тайков.

«Наш народ все выдержал, выстоял и победил. Свой вклад в Великую Победу внесли жители Пензенской области. 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, 200 тысяч не вернулись домой. Тысячи пензенцев отмечены боевыми наградами», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Минута молчания и торжественное возложение венков и цветов к Монументу боевой и трудовой славы - дань почтения великому подвигу предков. Им говорили спасибо за ясное небо мая 2019-го юные потомки, ради которых они воевали, умирали, ковали победу.

«Немецкий лес, немецкая трава.

А рядом русский поднялся солдат.

А над солдатом неба синева, - как материнский взгляд.

Он не дошел ста метров до села,

он до Победы полчаса не дожил...

Чужая мать опять сюда пришла

Свою кручину возложить к подножию.

Стоит солдат и взгляд его тяжел.

Над ним в Россию пролетают птицы.

И он давно бы на Родину ушел,

Да все друзей не может добудиться», - прочитала жительница Пензы Мария Черных.