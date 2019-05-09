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Общество | В Пензе на Олимпийской аллее расцвели ландыши

09.05.2019|15:23
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Весна окончательно вступила в свои права. На улице стало по-летнему жарко. Деревья нарядились в свежие зеленые сарафаны. Засуетились в траве жучки и паучки. Птицы разучили новые песни.

Поговорка «не май месяц» перестала быть актуальной. Зацвели главные символы весны. Черемуха вовсю щеголяет в белом платье невесты, похолодание завершилось.

Пришла пора увидеть свет робким ландышам. Это еще одно культовое растение майских дней.

«Весенний цветок, душистый, ароматный, всем нравится, наверное», - отметила женщина.

«Пахнут хорошо. Они в этом году рано распустились, обычно в 20-х числах, а это вот погода повлияла», - рассказала пенсионерка.

«Их кому-то приятно подарить, получить, они пахнут, красивые», - заметила школьница.

«Мне кажется, это такой символ весны, символ красоты, радости», - подчеркнула горожанка.

«Он в Красную книгу занесен, как мне говорили», - отметила девочка.

Ландыш ядовит. Это лекарственное растение, а еще его цветы используют в парфюмерии. Ученые считают, что их запах придает уверенность в себе, вызывает творческую активность, настойчивость и трезвость мысли.

А на подходе еще одно знаковое растение весны - вот-вот распустится бархатная сирень.

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