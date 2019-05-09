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Общество | Первые лица области отстояли молебен у часовни Михаила Архангела

09.05.2019|10:54
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В четверг, 9 мая, первые лица Пензенской области отстояли благодарственный молебен во славу русского оружия. Он прошел с 10:00 до 10:30 у часовни Михаила Архангела на площади Победы.

За здравие живых и в память о павших свечи зажгли губернатор Иван Белозерцев, депутат Госдумы РФ Иван Фирюлин, прокурор области Наталья Канцерова, начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Козлов, заместитель руководителя областного управления Следственного комитета России Владимир Фомин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие.

Молебен провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он начался словами «Христос из мертвых воскресе, смертию смерть поправ» и окончился «Вечной памятью».

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Гость|09.05.2019 11:01|

Первые лица значит отстояли а вторые лица кто у нас?

Гость|09.05.2019 11:17|

вторые тени

Гость|09.05.2019 11:21|

да и не какие они не первые, так вроде как

Гость|09.05.2019 11:25|

Гость писал(a):

да и не какие они не первые, так вроде как
перве задницы

Гость|09.05.2019 11:42|

penzainform.ru писал(a):

первые лица Пензенской области
а еще тут как то писали достойные члены общества. А кто тогда ни первые, ни достойные?

Гость|09.05.2019 11:43|

ОТВЕТ ПРИСТАВАМ - KAZKA С БЕРЕГОВ ВОЛГИ - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=bj7zQT81nfw

Гость|09.05.2019 11:44|

а первые лица мусульмане есть ?

Гость|09.05.2019 11:46|

Что это на них нашло? Никак помутнение осознания? Чтоб лицемерье сделать типа верой?

Гость|09.05.2019 11:48|

Работа такая, не сахар. Веришь - не веришь, а исполнять церковную повинность обязан.

Имя: Гость
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