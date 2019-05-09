09.05.2019 | 10:54

В четверг, 9 мая, первые лица Пензенской области отстояли благодарственный молебен во славу русского оружия. Он прошел с 10:00 до 10:30 у часовни Михаила Архангела на площади Победы.

За здравие живых и в память о павших свечи зажгли губернатор Иван Белозерцев, депутат Госдумы РФ Иван Фирюлин, прокурор области Наталья Канцерова, начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Козлов, заместитель руководителя областного управления Следственного комитета России Владимир Фомин, мэр Пензы Виктор Кувайцев и другие.

Молебен провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он начался словами «Христос из мертвых воскресе, смертию смерть поправ» и окончился «Вечной памятью».