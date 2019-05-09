09.05.2019 | 12:48

С самого утра четверга, 9 мая, пензенцы в соцсетях начали поздравлять друг друга с Днем Победы и делиться фотографиями предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, символов Победы или себя самих и своих детей в военной форме либо пилотках.

«С Днем Победы! Ветеранам здоровья, погибшим вечная слава, а нам всем мирного неба над головой и чтобы НИКОГДА НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!» - написал на своей странице во «ВКонтакте» артист пензенского драмтеатра Влад Матюкин.

«Особенно хочется поздравить наших ветеранов и сказать СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!!! Мы никогда не забудем ваш подвиг и навсегда сохраним его в наших сердцах!» - пообещала Ирина У.

«Каждый день я смотрю на небо и радуюсь, что могу жить, любить, воспитывать детей, заниматься любимым делом! Низкий поклон всем фронтовикам и тем, кто трудился в тылу! Благодарю за возможность жить в мирное время!» - высказалась Татьяна Ф.

«В мае 1945 года прозвучали первые залпы победы советских солдат в Великой Отечественной войне! С тех пор этот день справедливо считают самым дорогим и светлым праздником, праздником Великой Победы!» - отметила Татьяна М.

Многие выкладывают снимки с хештегом #спасибодедузапобеду.

После того как у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев прошли основные мероприятия, горожане стали делиться фотографиями с места событий.

Однако не все разделяют их радость. Некоторые заявили, что деньги, потраченные на организацию торжеств ко Дню Победы, лучше потратить на самих ветеранов или больных детей.