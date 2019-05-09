Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|9 мая 2019|13:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Общество | Пензенцы поздравляют друг друга с Днем Победы в соцсетях

09.05.2019|12:48
Печать

С самого утра четверга, 9 мая, пензенцы в соцсетях начали поздравлять друг друга с Днем Победы и делиться фотографиями предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, символов Победы или себя самих и своих детей в военной форме либо пилотках.

«С Днем Победы! Ветеранам здоровья, погибшим вечная слава, а нам всем мирного неба над головой и чтобы НИКОГДА НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!» - написал на своей странице во «ВКонтакте» артист пензенского драмтеатра Влад Матюкин.

«Особенно хочется поздравить наших ветеранов и сказать СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ!!! Мы никогда не забудем ваш подвиг и навсегда сохраним его в наших сердцах!» - пообещала Ирина У.

«Каждый день я смотрю на небо и радуюсь, что могу жить, любить, воспитывать детей, заниматься любимым делом! Низкий поклон всем фронтовикам и тем, кто трудился в тылу! Благодарю за возможность жить в мирное время!» - высказалась Татьяна Ф.

«В мае 1945 года прозвучали первые залпы победы советских солдат в Великой Отечественной войне! С тех пор этот день справедливо считают самым дорогим и светлым праздником, праздником Великой Победы!» - отметила Татьяна М.

Многие выкладывают снимки с хештегом #спасибодедузапобеду.

После того как у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев прошли основные мероприятия, горожане стали делиться фотографиями с места событий.

Однако не все разделяют их радость. Некоторые заявили, что деньги, потраченные на организацию торжеств ко Дню Победы, лучше потратить на самих ветеранов или больных детей.

Источник — фото Татьяны Ф., Татьяны М., Кристины П., Наталии Ч., vk.com
0
0
0
0
 
Гость|09.05.2019 13:14|

Я уже влупил пузырь водяры за дидов!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!