09.05.2019 | 11:18

В четверг, 9 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к десяткам тысяч человек, собравшимся у Монумента воинской и трудовой славы, с поздравлением по случаю Дня победы в Великой Отечественной войне.

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, уважаемые земляки и гости! Искренне и сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

Для нашей страны нет более священной и знаменательной даты, чем 9 Мая. Это день огромной скорби о погибших, но вместе с тем это день великой гордости и славы.

Наш многонациональный народ, спасая Отечество и мир от нацизма, заплатил за победу огромную цену: почти 27 миллионов человек погибли на фронте, были замучены в концлагерях, умерли от голода, холода и болезней в осажденных городах.

Долгих четыре года полыхал беспощадный пожар войны, все несли тяжелейшую ношу войны - мужчины, женщины, старики, дети, - совершая ежедневный подвиг спасения нашей Родины. Преодолев немыслимые испытания и невзгоды, наш народ все выдержал, выстоял и победил.

Свой вклад в Великую Победу внесли и жители Пензенской области. 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, 200 тысяч не вернулись домой. Тысячи пензенцев отмечены боевыми наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы.

Наши земляки с первого до последнего дня самоотверженно сражались на всех фронтах Великой Отечественной.

Огромнейший вклад в победу внесли и наши труженики тыла. Непосильная ноша в годы войны легла на их плечи. Падая от усталости, работали они в полях и на заводах. Женщины и подростки днем и ночью работали у станков, обеспечивая армию техникой и снарядами ля легендарной Катюши. Каждый третий снаряд был изготовлен на Пензенской земле. И победная надпись на рейхстаге «А мы из Пензы!» - это символ героического пути всех уроженцев Сурского края - и фронтовиков, и тружеников тыла.

И не было в нашей стране такой семьи, которую бы Великая Отечественная война обошла стороной, она опалила каждую, унося жизни и калеча судьбы, посылая суровые испытания.

Идя в рядах «Бессмертного полка», каждый вспоминает о своих близких: родителях, дедушках, бабушках - всех, кто встал в ряды защитников Родины в те тяжелые годы. Каждая фотография, фамилия - это история ратного трудового подвига, пример любви к своему Отечеству, образец подлинного патриотизма.

«Бессмертный полк» всегда будет шагать по миру, к движению присоединяются не только в крупных городах, но и в небольших селах и деревнях - везде, где помнят, гордятся и дорожат.

Нельзя не сказать слова благодарности пензенским поисковикам. Вы делаете очень благодарную и важную работу. На полях сражений вы находите останки погибших солдат, устанавливаете их имена, помогаете семьям, чьи родные пропали без вести, через многие десятилетия узнать героическую судьбу их близких.

Дорогие наши ветераны! Мы все в неоплатном долгу перед вами. Низкий поклон вам, кто сегодня здесь, на площади у Монумента воинской славы, и тем, кто не смог прийти. Светлая память ушедшим навсегда. Спасибо за ваш великий подвиг, за смелость и отвагу, за любовь и веру, за великое свершение на все времена!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, любви, удачи, тепла человеческих отношений и благополучия. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным. Мы обещаем вам, что будем беречь Россию и родной Сурский край, приумножать героическую историю, ставить превыше всего служение Отечеству. С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!» - произнес Иван Белозерцев.

Глава региона также поздравил со знаменательным событием своих подписчиков в социальных сетях «ВКонтаке», «Одноклассники», а также Instagram и Twitter.