08.05.2019 | 12:31

15 мая в Пензенской области стартует новый региональный проект «А мы из Пензы. Наследники победителей». Он приурочен к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, которое будет отмечаться в 2020 году.

Презентация начнется в 16:00 в Доме молодежи на улице Кирова.

Проект планируется реализовать в течение года в четыре этапа: классный, школьный, муниципальный и региональный.

«Итогом должна стать Книга школы (города, района) «А мы из Пензы. Наследники победителей» о героях-участниках Великой Отечественной войны или их родственниках, героях великих строек, ветеранах труда, героях-земляках, героях-детях, совершивших подвиги, героях в спорте, науке, искусстве», - сообщили в пресс-службе областного министерства образования.