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Общество | В Пензенской области за год создадут книгу о героях региона

08.05.2019|12:31
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15 мая в Пензенской области стартует новый региональный проект «А мы из Пензы. Наследники победителей». Он приурочен к 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, которое будет отмечаться в 2020 году.

Презентация начнется в 16:00 в Доме молодежи на улице Кирова.

Проект планируется реализовать в течение года в четыре этапа: классный, школьный, муниципальный и региональный.

«Итогом должна стать Книга школы (города, района) «А мы из Пензы. Наследники победителей» о героях-участниках Великой Отечественной войны или их родственниках, героях великих строек, ветеранах труда, героях-земляках, героях-детях, совершивших подвиги, героях в спорте, науке, искусстве», - сообщили в пресс-службе областного министерства образования.

Источник — фото twitter.com/belozercevia
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Гость|08.05.2019 12:48|

А про таких как дядя Паша, комбайнерах, не являющихся мечтой гламурных дур (из песен)?

Гость|08.05.2019 12:56|

А о героях лесных заимок?

Имя: Гость
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