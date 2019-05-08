08.05.2019 | 09:27

В среду, 8 мая, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев объехал город, чтобы своими глазами увидеть, как идет подготовка к Дню Победы.

Он отметил, что места массовых мероприятий и подходы к ним приведены в порядок, однако указал на ряд недочетов.

На Юбилейной площади мэр поручил провести финальную санитарную уборку, в сквере «Журавли» - помыть военную технику и скосить траву. В ближайшие сутки будут устранены оставшиеся ямы на проезде в сквер.

«Кроме того, продолжаются работы в подземном переходе на проспекте Победы. Здесь предстоит побелить потолок, наладить освещение и покрасить колонны на входной группе», - сообщили в пресс-службе мэрии.