08.05.2019 | 17:16

В Пензе вручили подарочные продуктовые наборы 3 519 участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Подарки, предназначенные для 4 004 ветеранов, по поручению губернатора с 27 апреля разносили социальные работники.

«Тем, кого не оказалось дома (485 человек. – Прим. ред.), оставлены уведомления. Все уведомления остаются на контроле», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего по области праздничные наборы приготовили для почти 14 000 человек. В подарок входят мед, чай, две коробки печенья и коробка конфет, две каталки колбасы (копченая и из индейки), две банки тушенки и фронтовые 100 граммов.