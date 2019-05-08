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Общество | В Пензе ветеранам, не получившим подарки, оставили уведомления

08.05.2019|17:16
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В Пензе вручили подарочные продуктовые наборы 3 519 участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Подарки, предназначенные для 4 004 ветеранов, по поручению губернатора с 27 апреля разносили социальные работники.

«Тем, кого не оказалось дома (485 человек. – Прим. ред.), оставлены уведомления. Все уведомления остаются на контроле», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего по области праздничные наборы приготовили для почти 14 000 человек. В подарок входят мед, чай, две коробки печенья и коробка конфет, две каталки колбасы (копченая и из индейки), две банки тушенки и фронтовые 100 граммов.

Источник — фото penza-gorod.ru
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