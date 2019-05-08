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Общество | Пензенцев приглашают на пасхальный шахматный турнир

08.05.2019|08:56
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В субботу, 11 мая, в областном центре пройдет пасхальный шахматный турнир. Его организатором выступает отдел по делам молодежи Пензенской епархии.

Состязание состоится в городском шахматном клубе по адресу: ул. Бакунина, 60.

«Допускаются все желающие. Запись по телефону 8 (960) 320-90-65», - уточнили в епархии.

Шахматный турнир начнется в 10:30.

В апреле Пензенская епархия организовала библейский брейн-ринг по книге Деяний святых апостолов. В нем приняли участие активисты союза православной молодежи и учащиеся духовной семинарии.

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Гость|08.05.2019 09:12|

Бендер отдыхает...

Гость|08.05.2019 09:13|

жрецы же против шахмат.

Или теперь им пофиг повод, лишь бы лишний раз прорекламировать свой вымысел?

Гость|08.05.2019 09:14|

penzainform.ru писал(a):

библейский брейн-ринг по книге Деяний святых апостолов
Состязание кто лучше заучил сказки и бредни? Куда катится эта "вера" ?

Гость|08.05.2019 09:15|

penzainform.ru писал(a):

Его организатором выступает отдел по делам молодежи Пензенской епархии.

Состязание состоится в городском шахматном клубе по адресу

Надеюсь попы оплатили, как организаторы, аренду данного помещения?

Гость|08.05.2019 09:19|

реп батл запилите исчо,кто круче молитвы зачитает.оксимирона позовите.

Гость|08.05.2019 09:35|

penzainform.ru писал(a):

«Допускаются все желающие. Запись по телефону 8 (960) 320-90-65», - уточнили в епархии.
Представители иных вероисповеданий тоже могут принимать участие получается?

Гость|08.05.2019 09:36|

Гость писал(a):

Представители иных вероисповеданий тоже могут принимать участие получается?
главное вступительный взнос оплатить. Это же просто бизнес, и ничего более

Гость|08.05.2019 09:47|

А какие призы? Мы иудеи, любим шахматы...

Гость|08.05.2019 09:58|

Маца...

Гость|08.05.2019 10:02|

НАГЛЫЕ "БАТЮШКИ". Шахматы из Индии.

Гость|08.05.2019 10:04|

Родители! Ограждайте детей от мероприятий с умыслом.Вырастут и сами решат,что им нужно. Здесь просто ищут новых адептов.

Имя: Гость
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