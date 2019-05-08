В субботу, 11 мая, в областном центре пройдет пасхальный шахматный турнир. Его организатором выступает отдел по делам молодежи Пензенской епархии.
Состязание состоится в городском шахматном клубе по адресу: ул. Бакунина, 60.
«Допускаются все желающие. Запись по телефону 8 (960) 320-90-65», - уточнили в епархии.
Шахматный турнир начнется в 10:30.
В апреле Пензенская епархия организовала библейский брейн-ринг по книге Деяний святых апостолов. В нем приняли участие активисты союза православной молодежи и учащиеся духовной семинарии.
Бендер отдыхает...