08.05.2019 | 08:56

В субботу, 11 мая, в областном центре пройдет пасхальный шахматный турнир. Его организатором выступает отдел по делам молодежи Пензенской епархии.

Состязание состоится в городском шахматном клубе по адресу: ул. Бакунина, 60.

«Допускаются все желающие. Запись по телефону 8 (960) 320-90-65», - уточнили в епархии.

Шахматный турнир начнется в 10:30.

В апреле Пензенская епархия организовала библейский брейн-ринг по книге Деяний святых апостолов. В нем приняли участие активисты союза православной молодежи и учащиеся духовной семинарии.