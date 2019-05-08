08.05.2019 | 18:24

Теперь танцы и игры именуются флешмобом, а раньше их называли просто весельем. Окунуться в особую атмосферу мая 1945-го предлагали на Юбилейной площади еще до начала торжественного мероприятия, посвященного 74-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Ведь сколько людей погибло, их не счесть, это нельзя забывать. Это для того, чтобы мы помнили, для чего сражались наши предки и зачем: чтобы мы здесь жили в комфорте и в благополучии», - отметил учащийся Пензенского колледжа искусств Роман Иваненко.

Затем торжественным маршем перед гостями прошли будущие офицеры - курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института. Возможно, так выглядели в военное лихолетье те, кто уходил на фронт.

Андрей Атякшин более 10 лет состоит в поисковом отряде «Поиск-вездеход».

«Это откуда-то из души, просто захотелось, чтобы все воины вернулись домой», - пояснил он.

В рамках «Вахты памяти» в Орловской области подняли останки 31 бойца. Двое военнослужащих оказались уроженцами Сурского края. За большой личный вклад в установлении имен погибших и судеб пропавших без вести губернатор Иван Белозерцев вручил пензенским поисковикам награды Министерства обороны России.

«Сколько бы ни прошло лет, День Великой Победы, великой гордости страны за своих сыновей и дочерей будет праздником со слезами на глазах, который объединяет всех нас», - подчеркнул Иван Белозерцев.

На сцену вышли ветераны, герои войны: Федор Степанов - участник битвы под Смоленском, Михаил Шкроб - освободитель стран Европы, медсестра Надежда Лобанова, Владимир Керханаджев, побывавший в Сталинградском котле и на Курской битве.

«Недалек тот час, когда последний ветеранский клин поднимется в небесную даль, с высоты по-птичьи окликая вас, кого оставили на земле», - произнес Михаил Шкроб.

В концертных номерах перед гостями пронеслись все важнейшие периоды Великой Отечественной. Полную версию торжественного вечера можно будет увидеть на 11 канале.