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Общество | Пензенец добился отмены развода с умершей супругой

08.05.2019|14:39
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Житель Пензы через суд добился признания расторжения его брака с женой недействительным.

Семейная пара подала заявление в загс в декабре 2017 года. Государственную регистрацию расторжения брака назначили на январь 2018-го. Согласно законодательству, на ней должен присутствовать хотя бы один супруг. Однако никто из них на процедуру не явился, поскольку обоих не было в Пензе.

Зато на регистрацию пришла мать разводящейся жены с нотариальной доверенностью, в которой дочь поручила представлять ее интересы. Пожилая женщина предоставила заявление, подтверждающее согласие ее дочери на развод. В загсе зарегистрировали расторжение брака и составили соответствующую запись. На тот момент мужу было 48 лет, жене - 36.

В марте 2018 года разведенная женщина скончалась. А в 2019-м экс-супруг подал в Ленинский районный суд иск, в котором просил признать недействительным его развод и обязать отдел ЗАГС аннулировать соответствующую запись. Он указал, что процедура государственной регистрации расторжения брака была нарушена. Также мужчина пояснил, что считает нарушенными его права на вступление в наследство.

Суд удовлетворил иск пензенца.

«Требованиями федерального закона «Об актах гражданского состояния» не предусмотрена возможность расторжения брака в отсутствие обоих супругов и при участии представителя в силу нотариальной доверенности», - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге расторжение брака, зарегистрированное в загсе Ленинского района Пензы, признали недействительным, запись о расторжении брака аннулировали.

Мать скончавшейся женщины, несогласная с выводами служителей Фемиды, подала апелляционную жалобу. Теперь вышестоящая инстанция должна проверить законность и обоснованность решения районного суда.

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Гость|08.05.2019 14:57|

ну и мужичишка нынче пошел. тьфу!

Гость|08.05.2019 15:00|

А сделал он это все для вступления в наследство.

Гость|08.05.2019 15:14|

Богатая наследница? Мужичишка, сам не мог заработать?

Гость|08.05.2019 15:20|

козлина!!!

Гость|08.05.2019 15:27|

Хитрая старушенция,оч.хитрая.

Гость|08.05.2019 15:35|

точно, старушенция та ещё. Мужик поди ни сном ни духом не знал о своём разводе )

Гость|08.05.2019 15:44|

Мужик молодец!

Гость|08.05.2019 15:59|

Позорище. Не то что не мужик - вообще не человек. Мокрица.

Гость|08.05.2019 16:07|

ВЫ ЧЕ МУЖИКА ХВАЛИТЕ,ОН ЧЕ ДО19ТЯНУЛ,ТОЛЬКО ТОГДА ДОШЛО ПРО НАСЛЕДСТВО...

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