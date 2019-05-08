08.05.2019 | 14:39

Житель Пензы через суд добился признания расторжения его брака с женой недействительным.

Семейная пара подала заявление в загс в декабре 2017 года. Государственную регистрацию расторжения брака назначили на январь 2018-го. Согласно законодательству, на ней должен присутствовать хотя бы один супруг. Однако никто из них на процедуру не явился, поскольку обоих не было в Пензе.

Зато на регистрацию пришла мать разводящейся жены с нотариальной доверенностью, в которой дочь поручила представлять ее интересы. Пожилая женщина предоставила заявление, подтверждающее согласие ее дочери на развод. В загсе зарегистрировали расторжение брака и составили соответствующую запись. На тот момент мужу было 48 лет, жене - 36.

В марте 2018 года разведенная женщина скончалась. А в 2019-м экс-супруг подал в Ленинский районный суд иск, в котором просил признать недействительным его развод и обязать отдел ЗАГС аннулировать соответствующую запись. Он указал, что процедура государственной регистрации расторжения брака была нарушена. Также мужчина пояснил, что считает нарушенными его права на вступление в наследство.

Суд удовлетворил иск пензенца.

«Требованиями федерального закона «Об актах гражданского состояния» не предусмотрена возможность расторжения брака в отсутствие обоих супругов и при участии представителя в силу нотариальной доверенности», - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге расторжение брака, зарегистрированное в загсе Ленинского района Пензы, признали недействительным, запись о расторжении брака аннулировали.

Мать скончавшейся женщины, несогласная с выводами служителей Фемиды, подала апелляционную жалобу. Теперь вышестоящая инстанция должна проверить законность и обоснованность решения районного суда.