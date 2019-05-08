08.05.2019 | 17:33

Счастье нельзя измерить и взвесить, но у акушерок это получается. Городской роддом Пензы поздравил своих жизненно важных сотрудниц с профессиональным праздником. Он был 5 мая, но теперь коллектив в сборе.

Свою грамоту получила Ольга Шалимова. Почти 30 лет она работает в сложнейшем отделении - обсервационном. Там рожают женщины с гепатитом, сифилисом, вирусом иммунодефицита человека. Акушерки следят, чтобы все закончилось благополучно.

«У нас специальная защитная одежда. Когда рожает женщина с ВИЧ-инфекцией, то мы при поступлении такой женщины на роды капаем специальный раствор, чтобы защитить младенца от заражения во время родов», - рассказала акушерка Пензенского городского родильного дома Ольга Шалимова.

10 человек отметили благодарностями и грамотами. Главный врач городского роддома пожелал прекрасной половине быть счастливыми в личной жизни и нести свет и радость своим пациентам.