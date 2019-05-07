07.05.2019 | 12:59

В Пензе для подростков, содержащихся в следственном изоляторе № 1, провели акцию «Георгиевская лента», приуроченную ко Дню Победы.

Посетившие их уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова и специалист многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова рассказали о символах Победы, их значении и поздравили ребят с приближающимся праздником.

Гостьи побеседовали с подростками о планах на будущее, перспективах получения образования после освобождения, условиях содержания. Наталья Дьячкова вручила всем сладкие подарки и напитки.

«Во всех учреждениях системы в праздничные дни пройдут торжественные тематические мероприятия, показ фильмов, посвященных Великой Отечественной войне»,- сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.