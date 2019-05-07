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Общество | В Пензе подросткам в СИЗО вручили георгиевские ленточки

07.05.2019|12:59
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В Пензе для подростков, содержащихся в следственном изоляторе № 1, провели акцию «Георгиевская лента», приуроченную ко Дню Победы.

Посетившие их уполномоченный по правам ребенка в области Елена Столярова и специалист многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова рассказали о символах Победы, их значении и поздравили ребят с приближающимся праздником.

Гостьи побеседовали с подростками о планах на будущее, перспективах получения образования после освобождения, условиях содержания. Наталья Дьячкова вручила всем сладкие подарки и напитки.

«Во всех учреждениях системы в праздничные дни пройдут торжественные тематические мероприятия, показ фильмов, посвященных Великой Отечественной войне»,- сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

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Гость|07.05.2019 13:21|

penzainform.ru писал(a):

Гостьи побеседовали с подростками о планах на будущее,
Без комментариев...

Гость|07.05.2019 13:27|

Это как понимать? Теперь преступники будут носить на себе символ победы и героизма!? У чиновников совсем мозги отнялись?

Гость|07.05.2019 13:29|

Гость писал(a):

символ победы и героизма!
да нет символ победы красное знамя.

Гость|07.05.2019 13:31|

символ победы критинизма))

Гость|07.05.2019 13:43|

penzainform.ru писал(a):

Елена Столярова и специалист многофункционального молодежного центра Наталья Дьячкова рассказали о символах Победы,
При чём здесь георгиевская ленточка и символ победы? Ну не было названия георгиевская в ту войну, не с георгиевской победили. Да она символична, но для другого времени, как символична хоругвь, с которой Мамая на Куликовом поле разбили. Зачем подменять символы? Символом победы по факту было и значит должно остаться Знамя Победы. Хорошо хоть не убрали с проведения парада. Зачем эти клушки подросткам врут?

Гость|07.05.2019 13:53|

Маразм крепчает!кто нами правит))

Гость|07.05.2019 14:03|

От красного цвета воров корёжит...

Имя: Гость
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