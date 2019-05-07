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Общество | В Кузнецке спасли застрявшего на вершине дерева кота

07.05.2019|16:01
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Во вторник, 7 мая, в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте» появилась запись следующего содержания: «Хочу выразить благодарность дежурной бригаде горэлектросети за помощь в спасении котенка. Единственная служба города, которая отозвалась на просьбу».

На видео показано, как происходил процесс спасения животного, забравшегося на самую верхушку высокого дерева.

Операция закончилась успешно. На опубликованных фото запечатлен черно-белый молодой кот, весь облепленный клейкими тополиными почками. Вид у него весьма испуганный, однако теперь его жизнь вне опасности.

Автор поста перечисляет по именам спасителей котика. Это Александр Елин, Александр Ливадных, Александр Сорокин и диспетчер Владимир Бегутов.

«Ребят, спасибо вам», «Спасибо огромное хорошим людям!», «Спасибо добрым людям», - пишут комментаторы.

В марте этого года еще один кузнечанин откликнулся на просьбу в группе помочь снять кота, двое суток сидевшего на высоком столбе. 46-летний Евгений Булынин написал в комментариях лишь одно слово: «Адрес?». После этого он прибыл на место, приставил к столбу высокую лестницу и снял замерзавшее животное.

Источник — фото, видео vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|07.05.2019 16:15|

Ах ре ни тель ная новость!!! Целый день ее ждал.

Гость|07.05.2019 16:26|

Достойная новость однозначно. В Кузнецке живут самые чуткие люди в области. Все на Доску почёта общества котоводов.

Гость|07.05.2019 17:16|

Уже по CNN прошёл 10-минутный репортаж. Ура Златогорскому

Гость|07.05.2019 17:17|

А я сегодня по мухе не попал газетой... Тоже спас?

Гость|07.05.2019 17:18|

Спасибо, мужики)

Гость|07.05.2019 17:18|

Японцы придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить его от пыли, грязи и царапин с водоотталкивающим эффектом. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая, я свою больше месяца не мыл. вот убедитесь сам затестил ---- http://gg.gg/driveblog

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