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Общество | «Скоропослушнице» в пензенском соборе исполнилось 100 лет

07.05.2019|17:00
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Ровно век она служит утешением для верующих, приходящих в Покровский архиерейский собор города Пензы. Этот образ Богоматери считается одним из самых старых сохранившихся в храме.

«Нашими благочестивыми предками именно в сегодняшний день 100 лет тому назад на святой горе Афон была написана эта прекрасная икона, освящена на Афоне, приложена к чудотворному образу, который находится на Афоне», - рассказал настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский (г. Пенза).

К юбилею старинного образа Царицы Неба и Земли для него был изготовлен местными мастерами резной деревянный киот - специальный остекленный ящик.

«Неслучайно она названа Скоропослушной, потому что в иконе «Скоропослущницы», которой молятся наши православные прихожане и все, кто почитает этот чудесный образ Божией Матери, Матерь Божия всегда спешит скоро на ту или иную просьбу наших православных христиан», - добавил Иоанн Яворский.

100-летняя икона находится по правую сторону от входа в собор во Владимирском пределе, где регулярно проводится водосвятный молебен. На том месте она висела всегда.

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Гость|07.05.2019 20:05|

А Яворский отпевает покойников меньше чем за 5000 рублей?

Имя: Гость
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