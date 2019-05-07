07.05.2019 | 17:00

Ровно век она служит утешением для верующих, приходящих в Покровский архиерейский собор города Пензы. Этот образ Богоматери считается одним из самых старых сохранившихся в храме.

«Нашими благочестивыми предками именно в сегодняшний день 100 лет тому назад на святой горе Афон была написана эта прекрасная икона, освящена на Афоне, приложена к чудотворному образу, который находится на Афоне», - рассказал настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский (г. Пенза).

К юбилею старинного образа Царицы Неба и Земли для него был изготовлен местными мастерами резной деревянный киот - специальный остекленный ящик.

«Неслучайно она названа Скоропослушной, потому что в иконе «Скоропослущницы», которой молятся наши православные прихожане и все, кто почитает этот чудесный образ Божией Матери, Матерь Божия всегда спешит скоро на ту или иную просьбу наших православных христиан», - добавил Иоанн Яворский.

100-летняя икона находится по правую сторону от входа в собор во Владимирском пределе, где регулярно проводится водосвятный молебен. На том месте она висела всегда.