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Общество | Пензенцев будут бесплатно поить на День Победы

07.05.2019|11:51
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9 мая в Пензе участники «Бессмертного полка» будут иметь доступ к бесплатной воде. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк во вторник, 7 мая.

По пути следования полка расположат 66 торговых точек по реализации воды, мороженого и сувениров. Во всех них ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут раздавать воду и мороженое бесплатно.

«Из этих 66 точек в 10 - с крупной надписью «Вода» - ее, бутилированную, будут бесплатно раздавать всем желающим», - уточнила Ольга Жовтяк.

Около композиции «Журавли» и в сквере Бессмертного полка установят кулеры.

«В этих двух скверах также будет бесплатная раздача каши и чая, еще кашу будут давать у «Светоцентра» и пищевого колледжа», - добавила Ольга Жовтяк.

Кроме того, по пути следования полка и в скверах установят биотуалеты. В администрации Пензы заверили, что их количество будет достаточным.

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Гость|07.05.2019 11:58|

заголовок- бомба

Гость|07.05.2019 12:03|

водка будет?

Гость|07.05.2019 12:05|

Мне вискарика 12 летнего пожалуйста.

Гость|07.05.2019 12:08|

Спасибо благодетели!

Гость|07.05.2019 12:16|

АбАлДеть спасибо власти....

Гость|07.05.2019 12:19|

А туалеты (хоть платные, хоть бесплатные) по пути следования предусмотрены?

Гость|07.05.2019 12:25|

А с вашей водички не пронесёт?

Гость|07.05.2019 12:31|

А, я то думал, боевые, фронтовые эти самые наркомовские 100гр. с сальцом. Да, у нашего не обрыбишься, где сядешь там и слезешь. Скупой губернатор, скупой.

Гость|07.05.2019 12:31|

Пензаинформ, у вас полный абзац с профессионализмом. То ли "пензенцы" лошади на марше, то ли - 3D алкаши.

Гость|07.05.2019 12:31|

Японцы придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить его от пыли, грязи и царапин с водоотталкивающим эффектом. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая, я свою больше месяца не мыл. вот убедитесь сам затестил ---- http://gg.gg/driveblog

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