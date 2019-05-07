07.05.2019 | 11:51

9 мая в Пензе участники «Бессмертного полка» будут иметь доступ к бесплатной воде. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк во вторник, 7 мая.

По пути следования полка расположат 66 торговых точек по реализации воды, мороженого и сувениров. Во всех них ветеранам и участникам Великой Отечественной войны будут раздавать воду и мороженое бесплатно.

«Из этих 66 точек в 10 - с крупной надписью «Вода» - ее, бутилированную, будут бесплатно раздавать всем желающим», - уточнила Ольга Жовтяк.

Около композиции «Журавли» и в сквере Бессмертного полка установят кулеры.

«В этих двух скверах также будет бесплатная раздача каши и чая, еще кашу будут давать у «Светоцентра» и пищевого колледжа», - добавила Ольга Жовтяк.

Кроме того, по пути следования полка и в скверах установят биотуалеты. В администрации Пензы заверили, что их количество будет достаточным.