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Общество | Пензенцам бесплатно раздали одежду больших размеров

07.05.2019|14:23
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Радостное оживление царило в Богоявленском храме (бывшем ДК имени Ф. Э. Дзержинского). Там для всех нуждающихся раздавали одежду - новую, больших размеров. Такая акция в недавно сменившем владельца здании проходила впервые, прежде там продавали шубы. В конце апреля железная дорога передала строение церкви.

Теперь все бесплатно, главное - подобрать то, что сядет по фигуре.

«Наши друзья из Москвы, которые имеют свое швейное производство женской одежды больших размеров, решили передать 600 единиц одежды размеров от 48-го до 72-го. Поэтому каждый по своей комплекции может подобрать одежду», - рассказал помощник настоятеля Богоявленского храма г. Пензы Алексий Ладыгин.

«Пенсионерам это необходимо, тем более в такие дни. Подбираю, смотрю. Мне кажется, это очень хорошо. Кто придумал эту акцию, дай бог тому здоровья», - пожелала горожанка.

«Многие люди хотят одеться красиво для храма именно, поэтому одежда может помочь некоторым людям, которые не могут приобрести в дорогих бутиках платье. Они могут подойти и выбрать себе здесь все, что можно», - отметила женщина.

«Я думаю, это будет традицией, потому что у нас есть возможности. И люди сегодня доверяют церкви и хотят, чтобы вся благотворительность больше проходила через церковные структуры», - добавил Алексий Ладыгин.

На выбор женщин предоставили 12 моделей верхней одежды.

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Гость|07.05.2019 18:46|

Здание верните детям твари божьи.

Имя: Гость
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