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Общество | На улице Саранской разбирают на части военный самолет

07.05.2019|15:36
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На улице Саранской, недалеко от станции Пенза-IV, упал огромный самолет. Он развалился на куски. Относительно целой осталась только носовая часть фюзеляжа.

Летательный аппарат там скинули с целью утилизации. Его алюминиевый корпус разрезают на мелкие фрагменты и складывают в кучу.

Местные жители ни разу так близко не видели военно-транспортный самолет АН-26, который начали выпускать для нужд Советской армии в 60-е годы прошлого века. Его исходная модификация называлась АН-24, а кодификация НАТО - «Вихрь».

«Я так и подумал, что это какой-то военный, потому что там кресла рядом друг с другом, как в военном самолете. Я бывал в кабине такого АН-24», - рассказал житель улицы Саранской Вячеслав.

Воздушное судно, разработанное в конструкторском бюро Антонова, кто-то успел превратить в туалет.

Грузоподъемность самолета - 5,5 тонны. Как удалось выяснить журналистам 11 канала, АН попал в Пензу с аэродрома военного учебного центра города Балашова Саратовской области. Там машину списали, а в Пензе режут на куски.

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