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Общество | Мэр Пензы рассказал, сколько участников войны осталось в городе

07.05.2019|10:49
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«В Пензе, по официальным данным, сегодня живы 385 участников Великой Отечественной войны», - сообщил мэр города Виктор Кувайцев на пресс-конференции во вторник, 7 мая.

Из них состояние здоровья позволит присутствовать на праздновании Дня Победы только 44. «Когда мы собираем ветеранов, те, кто воевал, редко принимают участие, к сожалению», - констатировал мэр.

Самым молодым участникам войны сейчас 92 года - это те, кто призвался в 1945 году и имеет такой статус.

На праздник у памятника Победы ее творцов доставят на машинах, там для них установят партер на 120 мест. За каждым ветераном закреплен отдельный работник.

От памятника участников войны отвезут на прием в администрацию Пензы, а затем помогут им добраться до дома.

Тружеников тыла в Пензе 3 619 человек. Подарки ко Дню Победы почти все они уже получили.

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Гость|07.05.2019 10:59|

Мой дедушка был с 1926 года.Он был ветераном,был на фронте,имел награды.Но он умер в 1998 г.Мне его очень не хватает,заменил мне отца.Вечная память!

Имя: Гость
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