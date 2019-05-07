«В Пензе, по официальным данным, сегодня живы 385 участников Великой Отечественной войны», - сообщил мэр города Виктор Кувайцев на пресс-конференции во вторник, 7 мая.
Из них состояние здоровья позволит присутствовать на праздновании Дня Победы только 44. «Когда мы собираем ветеранов, те, кто воевал, редко принимают участие, к сожалению», - констатировал мэр.
Самым молодым участникам войны сейчас 92 года - это те, кто призвался в 1945 году и имеет такой статус.
На праздник у памятника Победы ее творцов доставят на машинах, там для них установят партер на 120 мест. За каждым ветераном закреплен отдельный работник.
От памятника участников войны отвезут на прием в администрацию Пензы, а затем помогут им добраться до дома.
Тружеников тыла в Пензе 3 619 человек. Подарки ко Дню Победы почти все они уже получили.
Мой дедушка был с 1926 года.Он был ветераном,был на фронте,имел награды.Но он умер в 1998 г.Мне его очень не хватает,заменил мне отца.Вечная память!