07.05.2019 | 10:49

«В Пензе, по официальным данным, сегодня живы 385 участников Великой Отечественной войны», - сообщил мэр города Виктор Кувайцев на пресс-конференции во вторник, 7 мая.

Из них состояние здоровья позволит присутствовать на праздновании Дня Победы только 44. «Когда мы собираем ветеранов, те, кто воевал, редко принимают участие, к сожалению», - констатировал мэр.

Самым молодым участникам войны сейчас 92 года - это те, кто призвался в 1945 году и имеет такой статус.

На праздник у памятника Победы ее творцов доставят на машинах, там для них установят партер на 120 мест. За каждым ветераном закреплен отдельный работник.

От памятника участников войны отвезут на прием в администрацию Пензы, а затем помогут им добраться до дома.

Тружеников тыла в Пензе 3 619 человек. Подарки ко Дню Победы почти все они уже получили.