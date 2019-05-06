06.05.2019 | 13:01

29-летнего жителя Шемышейки осудили за неоднократное уклонение от уплаты алиментов 9-летнему сыну.

Мужчина обязан был ежемесячно перечислять ребенку четверть своего заработка, но не делал этого без уважительной причины, хотя официально был трудоустроен.

Сначала нерадивого отца привлекли к административной ответственности, но данная мера не оказала воздействия, и в отношении сельчанина возбудили уголовное дело.

В судебном заседании он полностью признал свою вину и подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В итоге мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

«Приговор не вступил в силу», - сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда.