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Общество | У Пионерского сквера появится новое название

06.05.2019|16:57
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Новая стела с именами героев Великой Отечественной войны, которая появится в Пионерском сквере после его реконструкции, получит название «А мы из Пензы». Объект разместят на месте ныне существующего фонтана.

Об этом было объявлено на заседании градостроительного совета при областном правительстве в понедельник, 6 мая.

При этом композицию «Журавли», возможно, перенесут в расположенный рядом сквер Бессмертного полка. Обновленному же Пионерскому подберут соответствующее наименование, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сегодня официально сквер не имеет названия, «Пионерский» взято как рабочий вариант для подготовки проектно­­-сметной документации. Можно предложить жителям и общественным организациям подумать по поводу более знакового имени», - озвучил идею глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Губернатор Иван Белозерцев поделился мыслями по этому поводу. По его мнению, скверу нужно присвоить то же название, что и стеле, - «А мы из Пензы».

По словам архитекторов, стела станет центром сквера и будет выполнена в виде либо двух полуколец - знамен фронтов (что позволит уместить больше имен), либо единого Знамени Победы. В сквере установят новые фонари, лавки, урны, системы водоотведения и прочие элементы благоустройства. Со стороны Коммунистической улицы появится парковка. Музей военной техники переместят к ограждению станции скорой медицинской помощи.

Источник — фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|06.05.2019 17:12|

penzainform.ru писал(a):

разместят на месте ныне существующего фонтана.
Да за что же фонтаны-то так не любит буртасское начальство?

Гость|06.05.2019 17:16|

И кажется, это все затевается только для того, чтобы "решить" вопрос со стелой на Советской площади...

Гость|06.05.2019 17:19|

penzainform.ru писал(a):

«А мы из Пензы».
Название запатентуйте, так ещё не было.

Гость|06.05.2019 17:22|

penzainform.ru писал(a):

Новая стела
Сколько можно, писаки вы безграмотные?

Гость|06.05.2019 17:30|

Гость писал(a):

Сколько можно, писаки вы безграмотные?
А как правильно?

Гость|06.05.2019 17:31|

Гость писал(a):

Гость|06.05.2019 17:22|

penzainform.ru писал(a):

Новая стела

Сколько можно, писаки вы безграмотные?

Жертвы ЕГЭ

Гость|06.05.2019 17:41|

Гость писал(a):

Сколько можно
И так сойдёт.

Гость|06.05.2019 17:49|

Гость писал(a):

разместят на месте ныне существующего фонтана.

Да за что же фонтаны-то так не любит буртасское начальство?

Они их готовить не умеют.

Гость|06.05.2019 17:53|

Гость писал(a):

Да за что же фонтаны-то так не любит буртасское начальство?
Фонтаны и советские названия.

Имя: Гость
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