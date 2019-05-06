06.05.2019 | 16:57

Новая стела с именами героев Великой Отечественной войны, которая появится в Пионерском сквере после его реконструкции, получит название «А мы из Пензы». Объект разместят на месте ныне существующего фонтана.

Об этом было объявлено на заседании градостроительного совета при областном правительстве в понедельник, 6 мая.

При этом композицию «Журавли», возможно, перенесут в расположенный рядом сквер Бессмертного полка. Обновленному же Пионерскому подберут соответствующее наименование, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сегодня официально сквер не имеет названия, «Пионерский» взято как рабочий вариант для подготовки проектно­­-сметной документации. Можно предложить жителям и общественным организациям подумать по поводу более знакового имени», - озвучил идею глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Губернатор Иван Белозерцев поделился мыслями по этому поводу. По его мнению, скверу нужно присвоить то же название, что и стеле, - «А мы из Пензы».

По словам архитекторов, стела станет центром сквера и будет выполнена в виде либо двух полуколец - знамен фронтов (что позволит уместить больше имен), либо единого Знамени Победы. В сквере установят новые фонари, лавки, урны, системы водоотведения и прочие элементы благоустройства. Со стороны Коммунистической улицы появится парковка. Музей военной техники переместят к ограждению станции скорой медицинской помощи.