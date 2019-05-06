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Общество | Спустя 101 год Русской православной церкви вернули здание на Октябрьской

06.05.2019|17:46
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Передача здания уже бывшего Дворца культуры железнодорожников Пензенской епархии прошла настолько тихо и незаметно, что горожане о ней узнали, лишь когда на фасаде появились новые вывески.

Теперь это епархиальный духовно-просветительский центр имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме. Помощник настоятеля протоиерей Алексий Ладыгин говорит, что историческая справедливость восторжествовала. Спустя 101 год Русской православной церкви вернули ее же здание, в котором с 1884-го по 1918-й был храм.

«Это здание должно служить жителям города Пензы не только как религиозное сооружение, но и как духовно-просветительское, потому что у нас большие планы. В четверике будет восстановлена церковь Богоявленская, как исторически и была», - рассказал Алексий Ладыгин.

Она займет место зрительного зала, где еще совсем недавно проходили различные мероприятия.

Работы немало. Все-таки прихожан становится все больше и больше, и уже все верующие не умещаются в молельной комнате, которая была открыта в конце 2013-го. Это было сделано при предыдущем владыке Вениамине.

«Пускай Царица небесная помогает восстанавливать храм, восстанавливать души наши», - пожелал он.

Что касается коллективов детских кружков, студий, то крыша над головой у них так и останется. Съезжают из здания лишь арендаторы, занимающиеся коммерческой деятельностью.

«Сюда перейдет епархиальный детский хор. Но и дальше по ходу мы будем развивать свою деятельность, и это здание будет служить во благо подрастающего поколения», - добавил помощник настоятеля храма.

«Здесь планируется открыть иконописное отделение, то есть художественное направление, театральное направление, детский пресс-центр, который будет учиться снимать видеоролики о крупных событиях», - пояснила начальник юридического отдела Пензенской епархии Кира Аристова.

Пока же у всего православного мира просят помощи в восстановлении храма.

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Гость|06.05.2019 19:44|

пусть попы лопнут твари

Гость|06.05.2019 19:46|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОПРОС:"ПОЧЕМУ Я ВИЖУ СЧАСТЛИВЫХ ПОПОВ И УГНЕТЁННЫХ ДЕТЕЙ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ЭТОМ ДК,НО НЕ ВИЖУ ПРИКОВАННОГО НАРУЧНИКАМИ ВИТЮ(ЛФ) К ДВЕРЯМ ЭТОГО ДК?"ОТВЕТ:"ПОТОМУ ЧТО ВИТЯ ВИДИТ СЕБЯ В КРЕСЛЕ ДЕПУТАТА."БЕДНЫЙ БОБИКОВ.У НЕГО ТАМ КОНЦЕРТ 19 МАЯ(В ДЕНЬ ПИОНЕРИИ),А ТУТ ПОПЫ.ВИТЯ,ТЫ КАК БУДЕШЬ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА БОБИКОВА.

Гость|06.05.2019 19:50|

Гость писал(a):

пусть попы лопнут твари
придётся по закону маятника срочно в мусульманство переходить. при и их тоже неидеальности - на сегодня да и исторически - они кратно порядочнее.

Гость|06.05.2019 19:50|

шайтаны свино-сально-бородатые хапают и хапают

Гость|06.05.2019 19:57|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

И САМЫЙ ПРИКОЛ,ЧТО ПОД ПРИКРЫТИЕМ КПРФ И ЛФ.ОНИ ОТВЛЕКЛИ НАРОД ИМИТАЦИЕЙ БОРЬБЫ И ЗАТИХЛИ ДОГОВОРИВШИСЬ С ПОПАМИ И ВЛАСТЬЮ.

Гость|06.05.2019 19:57|

придётся по закону маятника срочно в мусульманство переходить.

ИСЛАМ — означает поклонение единому Богу, Аллах – это единый Бог и Творец, единственный достойный поклонения, а так же, не имеющий своего начала и поэтому у него нет ни сынов ни дочерей ни матери ни отца. В понимании мусульман, Аллах не был рожден или сотворен, он вечен.он СОЗДАТЕЛЬ

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