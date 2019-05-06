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Общество | На выезде из Пензы диджеи «Радио 101.8» дарят дачникам шашлык

06.05.2019|16:53
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«101.8» дарит его первому, кто остановился на выезде из Пензы рядом с веселым диджеем под флагом любимой радиостанции. Традиционная весенняя акция «Удачный сезон» стартовала. Уже какой год подряд тем, кто внимательно слушает эфир и едет на свои 6 соток, презентуют шашлык.

«У меня рассада здесь вот», - показал мужчина. Он пожелал, чтобы радио существовало и дарило всем большие подарки.

Еще одна дачница на 6 сотках будет не только работать, но и отдыхать.

«Мы вас сегодня только слушали по 11 каналу. И как на счастье вы нам попались», - рассказала женщина.

Акция от «Радио 101.8» только началась, впереди еще много презентов. Все подробности в эфире и на страничке «ВКонтакте».

«Дачник, будь каждую субботу очень внимателен! Мы где-нибудь подкараулим тебя с шашлыком», - пообещал диджей «Радио 101.8» Виталий Добров.

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Гость|06.05.2019 18:45|

Лучше пол литру давали

Гость|06.05.2019 19:39|

,то шо за блан

Имя: Гость
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