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Общество | Кузнечанка пожаловалась губернатору на соцработника, оскорбившего ветерана

06.05.2019|10:11
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На совещании в правительстве области в понедельник, 6 мая, губернатор Иван Белозерцев озвучил обращение, поступившее к нему в социальных сетях. Жительница Кузнецка пожаловалась на грубость социального работника, который в преддверии Дня Победы пришел к ее 94-летней бабушке, ветерану трудового фронта.

По словам кузнечанки, человек, фамилию которого она назвала, бросил подарок у порога со словами «Сами за пакетом могли бы прийти».

«Пожалуйста, пусть он не приходит извиняться», - процитировал Иван Белозерцев письмо женщины.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заверил губернатора: «Я прекрасно знаю этого работника, он неспособен на такие действия. Я разберусь с этой ситуацией».

«Вы встаете на сторону соцработника, а надо поехать и разобраться. Если он виноват, то принять меры вплоть до увольнения. Дело не только в наборах, а в возможности прийти к ветеранам домой, поздравить их, спросить о проблемах и постараться по максимуму решить их», - поручил губернатор Сергею Златогорскому.

Он также добавил, что главы районов должны задуматься о поощрении отличившихся соцработников.

«Да, нагрузка большая, работа у них непростая. Рассмотрите возможность премий для тех, кто добросовестно выполняет свою работу», - озадачил Иван Белозерцев руководителей районных администраций.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|06.05.2019 10:46|

Ни кто не дает право оскорблять пожилых людей!Возраст нужно уважать!Правильно сказал губернатор-нужно разобраться в сложившейся ситуации!Возможно оговорили соцработника!

Гость|06.05.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

Если он виноват, то принять меры вплоть до увольнения.
Ой, да увольте вообще всех! А кто работать за гроши будет? Между прочим, могли бы и чинки жирок свой подрастрясти и пройтись по домам ветеранов с поздравлениями! Не так уж их много осталось, к сожалению. Я про ветеранов. а вот чинки плодятся год от года в геометрической прогрессии. Так что на одного чинка пришлось бы по 2-3 ветерана. Не перетрудились бы.

Гость|06.05.2019 11:08|

Соцработников заставляют работать по 12 часов , на полторы ставки. Без увеличения зарплаты, в отчет по статистике попадает как бы увеличение зарплаты. Не согласных выгоняют

Гость|06.05.2019 11:18|

Да "внучка" и сама бы могла зайти-ничего бы не случилось!

Как квартиры за бабку получать,так бегала, небось,пятки сверкали,а тут прям скандал вселенского масштаба!

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