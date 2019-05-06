06.05.2019 | 10:11

На совещании в правительстве области в понедельник, 6 мая, губернатор Иван Белозерцев озвучил обращение, поступившее к нему в социальных сетях. Жительница Кузнецка пожаловалась на грубость социального работника, который в преддверии Дня Победы пришел к ее 94-летней бабушке, ветерану трудового фронта.

По словам кузнечанки, человек, фамилию которого она назвала, бросил подарок у порога со словами «Сами за пакетом могли бы прийти».

«Пожалуйста, пусть он не приходит извиняться», - процитировал Иван Белозерцев письмо женщины.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский заверил губернатора: «Я прекрасно знаю этого работника, он неспособен на такие действия. Я разберусь с этой ситуацией».

«Вы встаете на сторону соцработника, а надо поехать и разобраться. Если он виноват, то принять меры вплоть до увольнения. Дело не только в наборах, а в возможности прийти к ветеранам домой, поздравить их, спросить о проблемах и постараться по максимуму решить их», - поручил губернатор Сергею Златогорскому.

Он также добавил, что главы районов должны задуматься о поощрении отличившихся соцработников.

«Да, нагрузка большая, работа у них непростая. Рассмотрите возможность премий для тех, кто добросовестно выполняет свою работу», - озадачил Иван Белозерцев руководителей районных администраций.