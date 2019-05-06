06.05.2019 | 18:25

В дорогу дальнюю собрались водители и их товарищи. Цель марафона священна. В населенных пунктах губернии, где свято чтут память о павших в борьбе с нацизмом и тружениках тыла, будут останавливаться машины с флагами.

«Посетить их захоронения, посетить могилы, обелиски, возложить венки, цветы, почтить память. Тем самым показать нашей молодежи, что мы никогда не забудем тот подвиг, который совершил наш народ в период Великой Отечественной войны», - перечислил задачи марафона председатель регионального отделения ДОСААФ России Михаил Носачев.

Участники автопробега возложили цветы к боевому грузовику ЗИС-5 в память о водителях, которые погибли на фронтовых дорогах Великой Отечественной. Теперь все готово к дальней поездке.

«Автопробег пройдет по двум маршрутам. Первый маршрут начинается в Пензе, Нижний Ломов, Сердобск - и заканчивается в Пензе. Второй начинается также в Пензе, в сторону Кузнецка на север уходит и также возвращается в Пензу», - рассказал начальник отдела регионального отделения ДОСААФ России Юрий Вертаев.

Общая протяженность двух маршрутов, по которым отправились 10 автомобилей, 1 300 километров.

Автопробег финиширует вечером 7 мая возле памятника боевой и трудовой славы пензенцев.