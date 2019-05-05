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Общество | В Пензе начали традиционную борьбу с одуванчиками

05.05.2019|10:58
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Сотрудникам МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и главам районных администраций предстоит борьба с одуванчиками. Задачу не допустить распространения сорняка поставил перед ними мэр Виктор Кувайцев после объезда города в воскресенье, 5 мая.

«Необходимо приступить к покосу травы на закрепленных территориях, в первую очередь это касается участков, которые находятся на красных линиях», – указал Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что привести в порядок прилегающие территории предстоит руководителям городских учреждений, социальных объектов и торговых предприятий.

«Если вовремя не убрать этот «желтый ковер», семена сорняка будут разноситься по всему городу», - пояснил Виктор Кувайцев.

Косить траву специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» начали уже 4 мая: в этот день они работали на улицах Воронова, Плеханова, Пушкина, Славы и проспекте Строителей.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|05.05.2019 11:18|

Потом борьба с воробьями????

Гость|05.05.2019 11:19|

В зеленом хозяйстве и сами об этом знали. У мэра дел важнее нет?

Гость|05.05.2019 11:28|

БЫДЛОСАЙТ готовьте свои грязные язычки сегодня лизать у ШУТА много придеться

Гость|05.05.2019 11:37|

Коси и забивай!13

Гость|05.05.2019 11:40|

Чем плох одуван? Мало того, лекарственное растение, так ещё и нарядный вид вытоптанным газонам придает.

Гость|05.05.2019 11:47|

мы победим победа будет за нами

Гость|05.05.2019 11:51|

А варенье пробовали? ум отьешь, правда на любителя.

Гость|05.05.2019 11:57|

penzainform.ru писал(a):

предстоит борьба с одуванчиками
А землю и песок с улиц больше убирать не будут?

Гость|05.05.2019 11:59|

penzainform.ru писал(a):

не допустить распространения сорняка
так хоть какая то зелень будет на газонах, а то сейчас они лысые из за того, что в Пензе на них паркуются.

Гость|05.05.2019 12:03|

Неужели вспомнили советское традиции?! Вот только одуванчики дергать надо , а не косить. Ведь через неделю- две опять цвести начнут.

Гость|05.05.2019 12:21|

Где новость про подземный переход ШУТ БЕЗДЕЛЬНИК там провёл фотосессию1

Гость|05.05.2019 13:07|

Лучше бы грязь убрали.

Гость|05.05.2019 13:15|

Гость писал(a):

Потом борьба с воробьями????
потом борьба с ветряными мельницами

Гость|05.05.2019 13:28|

Бороться надо с коррупцией а ни с одуванчикамм,дибилы,Где Цирк И.А клоун.

Гость|05.05.2019 13:39|

ОВОД В

Надев наручники на Право и Закон, наш Путин вновь залез на трон! А, чтобы трон стоял прочней, приказ жандармам бить людей!

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