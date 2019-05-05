05.05.2019 | 10:58

Сотрудникам МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и главам районных администраций предстоит борьба с одуванчиками. Задачу не допустить распространения сорняка поставил перед ними мэр Виктор Кувайцев после объезда города в воскресенье, 5 мая.

«Необходимо приступить к покосу травы на закрепленных территориях, в первую очередь это касается участков, которые находятся на красных линиях», – указал Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии уточнили, что привести в порядок прилегающие территории предстоит руководителям городских учреждений, социальных объектов и торговых предприятий.

«Если вовремя не убрать этот «желтый ковер», семена сорняка будут разноситься по всему городу», - пояснил Виктор Кувайцев.

Косить траву специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» начали уже 4 мая: в этот день они работали на улицах Воронова, Плеханова, Пушкина, Славы и проспекте Строителей.