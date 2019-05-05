05.05.2019 | 14:23

В воскресенье, 5 мая, в Пензе состоялась традиционная акция «Эстафета поколений. Вахта памяти», в которой задействованы люди с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с остальными они пронесли Знамя Победы.

«В рамках «Вахты памяти» колонны маломобильных групп проследовали к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев (из сквера «Журавли». - Прим. ред.), где состоялось возложение венков и цветов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пионерском сквере работала фотозона, шахматный клуб инвалидов «Белая ладья», полевая кухня и выставка военной техники, выступали творческие коллективы.

Торжественную часть мероприятия открыл мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Спасибо ветеранам и участникам трудового фронта, память о тех, кто сложил голову за Великую Победу, живет в наших сердцах. Несмотря на то что мы все дальше и дальше от знаменательной даты, каждый раз убеждаемся, что молодое поколение не просто интересуется событиями тех лет, но и сопереживает, поддерживает традиции. Надеемся, что так будет всегда», – заявил он.