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Общество | В Пензе инвалиды приняли участие в «Эстафете поколений»

05.05.2019|14:23
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В воскресенье, 5 мая, в Пензе состоялась традиционная акция «Эстафета поколений. Вахта памяти», в которой задействованы люди с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с остальными они пронесли Знамя Победы.

«В рамках «Вахты памяти» колонны маломобильных групп проследовали к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев (из сквера «Журавли». - Прим. ред.), где состоялось возложение венков и цветов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пионерском сквере работала фотозона, шахматный клуб инвалидов «Белая ладья», полевая кухня и выставка военной техники, выступали творческие коллективы.

Торжественную часть мероприятия открыл мэр Пензы Виктор Кувайцев.

«Спасибо ветеранам и участникам трудового фронта, память о тех, кто сложил голову за Великую Победу, живет в наших сердцах. Несмотря на то что мы все дальше и дальше от знаменательной даты, каждый раз убеждаемся, что молодое поколение не просто интересуется событиями тех лет, но и сопереживает, поддерживает традиции. Надеемся, что так будет всегда», – заявил он.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|05.05.2019 17:54|

Не вериться, но факт что теперь что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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