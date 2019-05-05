05.05.2019 | 11:28

В региональном управлении Роспотребнадзора в связи с началом сезона пикников и длинными выходными дали пензенцам рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

Покупать его нужно только в местах санкционированной торговли. Лучше всего брать охлажденное мясо - замороженное уступает ему по вкусу. А вот повторно замороженное приобретать категорически не рекомендуется.

«Чтобы отличить нормально замороженное мясо от плохого, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом останется пятно темного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит», - пояснили в управлении.

Мясо нужно понюхать, осмотреть и потрогать.

Запах не должен быть неприятным: малейший намек на затхлость, химию - веская причина отказаться от покупки.

Что касается цвета, то баранина должна быть ярко-красной, свинина - светло-розовой, говядина - светлой.

«На ощупь мясо не должно быть влажным (если это так, то оно, скорее всего, накачано водой и химическими растворами), липким, не должно сочиться кровью», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Приобретать уже замаринованное мясо в ведомстве не советуют: таким образом часто продают товар «второй свежести», что маскируется перцем и уксусом.

Если же мариновать мясо самостоятельно нет желания, то, покупая готовое, стоит сделать следующее: выбрать упаковку, в которой мало жидкости; отдать предпочтение уксусно-лимонным маринадам (они не дают испортиться мясу в течение 3 дней); хотя бы на 40 минут положить в мясо нарезанный лук и зубчики чеснока (для дезинфекции).