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Общество | Пензенцам подсказали, как правильно выбрать мясо на шашлык

05.05.2019|11:28
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В региональном управлении Роспотребнадзора в связи с началом сезона пикников и длинными выходными дали пензенцам рекомендации по выбору мяса для шашлыка.

Покупать его нужно только в местах санкционированной торговли. Лучше всего брать охлажденное мясо - замороженное уступает ему по вкусу. А вот повторно замороженное приобретать категорически не рекомендуется.

«Чтобы отличить нормально замороженное мясо от плохого, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом останется пятно темного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит», - пояснили в управлении.

Мясо нужно понюхать, осмотреть и потрогать.

Запах не должен быть неприятным: малейший намек на затхлость, химию - веская причина отказаться от покупки.

Что касается цвета, то баранина должна быть ярко-красной, свинина - светло-розовой, говядина - светлой.

«На ощупь мясо не должно быть влажным (если это так, то оно, скорее всего, накачано водой и химическими растворами), липким, не должно сочиться кровью», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Приобретать уже замаринованное мясо в ведомстве не советуют: таким образом часто продают товар «второй свежести», что маскируется перцем и уксусом.

Если же мариновать мясо самостоятельно нет желания, то, покупая готовое, стоит сделать следующее: выбрать упаковку, в которой мало жидкости; отдать предпочтение уксусно-лимонным маринадам (они не дают испортиться мясу в течение 3 дней); хотя бы на 40 минут положить в мясо нарезанный лук и зубчики чеснока (для дезинфекции).

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Гость|05.05.2019 11:41|

НЕ знаю я все время собаку жарю,вкусное,хорошее мясо!

Гость|05.05.2019 12:29|

penzainform.ru писал(a):

В региональном управлении Роспотребнадзора в связи с началом сезона пикников и длинными выходными дали пензенцам рекомендации по выбору мяса для шашлыка.
А сам Роспотребнадзор проверял качество продаваемого мяса

Гость|05.05.2019 12:36|

Гость писал(a):

НЕ знаю я все время собаку жарю,вкусное,хорошее мясо!
одну и ту же собаку всегда жаришь?

Гость|05.05.2019 12:40|

- а ваше мясо мяукало или гавкало?

- задавало глупые вопросы.

Гость|05.05.2019 12:48|

Гость писал(a):

НЕ знаю я все время собаку жарю,вкусное,хорошее мясо!
знакомые нетрадиционные всегда тебя на выходных берут жарить в сауну....

Имя: Гость
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