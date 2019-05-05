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Общество | Пензенское отделение палестинского общества послало в Грузию делегатов

05.05.2019|14:59
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По святым и памятным местам, связанным с жизнью и пастырским служением первого пензенского архиерея Гаия (Такаова), по благословению митрополита Серафима в Грузию отправилась международная научно-просветительская экспедиция, которую организовало региональное отделение Императорского православного палестинского общества.

«Наш первый архиепископ Гаий был выходцем из Грузии. Я думаю, что нашим землякам, жителям Сурского края, будет очень интересно посетить именно эти места и, самое главное, получить информацию о том, в каком состоянии сейчас находятся святыни, что связывает нас и Пензенскую землю с Грузией, что связывает нас именно как людей, имеющих общую православную веру», - пояснил настоятель зареченского храма во имя преподобного Серафима Саровского Александр Овцынов.

Георгиевск, Прохладный, Екатериноградская, Моздок, Владикавказ, Тбилиси, Телави, Мцхета, другие города и населенные пункты, где предстоит побывать участникам 10-дневного путешествия. С собой они взяли памятные подарки, рассказывающие о епархии, а также списки с чудотворной Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

15 мая делегация собирается вернуться в родной город. По следам этой экспедиции планируется организовать паломнический маршрут.

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