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Общество | Волонтеров привлекут к уходу за могилами на Мироносицком кладбище

04.05.2019|11:40
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В субботу, 4 мая, мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным проверил состояние Мироносицкого кладбища.

«Впереди День Победы, а также Красная горка и Радоница, во время которых жители традиционно посещают могилы своих родных и близких. Надо завершить комплекс работ по благоустройству до этих дней», - заявил глава администрации.

В основном воинские захоронения находятся в надлежащем состоянии. Однако могилы тех, у кого не осталось родственников, все же нуждаются в уходе. Решено убрать с них сухостой, затем покрасить ограды.

К этой работе привлекут активных горожан и волонтеров, сообщили в мэрии.

На Красную Горку и Радоницу пензенцам обеспечат возможность добраться до кладбищ. В направлении Восточного кладбища 5 мая с 6:30 поедут шесть автобусов большого класса, 7-го - двенадцать.

На маршрутах регулярных перевозок будет увеличено количество транспорта, следующего в направлении Ахунского и Новозападного кладбищ.

На Красную горку и Радоницу ограничат стоянку в районе Новозападного кладбища: с 6:00 до 16:00 водители не смогут оставлять свои автомобили на участке дороги-дублера от перекрестка улиц Кольцова и Красноармейской до улицы Карпинского по четной и нечетной сторонам.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|04.05.2019 12:01|

А почему попы не убираются на прилегающих к их торговым точкам территориях?

Гость|04.05.2019 13:04|

Гость писал(a):

А почему попы не убираются на прилегающих к их торговым точкам территориях?

Это не по чину, это не кадилом махать.

Гость|04.05.2019 13:51|

Воинские захоронения должны постоянно находиться в надлежащем состоянии. разве не так???

Гость|04.05.2019 14:02|

А какие маршруты общественного транспорта у нас едут до Мироносицкого кладбища, позвольте узнать???

Гость|04.05.2019 14:15|

На Мироносицком кладбище как раз попы с прихожанами и убирают заброшенные могилы! А вот напротив еврейское и татарское никому дела нет кроме каких то странных алкашей!вот о чем надо задуматься

Гость|04.05.2019 14:22|

В каком году закрыли Мироносицкое кладбище? На Митрофановском хоронят вроде редко.

Гость|04.05.2019 14:35|

Все- таки при захоронении гробом надо перенять западную манеру зелёных парков, газонов и махоньких камней- надгробий. Эстетично и практично.

Имя: Гость
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