04.05.2019 | 11:40

В субботу, 4 мая, мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с заместителем Юрием Ильиным проверил состояние Мироносицкого кладбища.

«Впереди День Победы, а также Красная горка и Радоница, во время которых жители традиционно посещают могилы своих родных и близких. Надо завершить комплекс работ по благоустройству до этих дней», - заявил глава администрации.

В основном воинские захоронения находятся в надлежащем состоянии. Однако могилы тех, у кого не осталось родственников, все же нуждаются в уходе. Решено убрать с них сухостой, затем покрасить ограды.

К этой работе привлекут активных горожан и волонтеров, сообщили в мэрии.

На Красную Горку и Радоницу пензенцам обеспечат возможность добраться до кладбищ. В направлении Восточного кладбища 5 мая с 6:30 поедут шесть автобусов большого класса, 7-го - двенадцать.

На маршрутах регулярных перевозок будет увеличено количество транспорта, следующего в направлении Ахунского и Новозападного кладбищ.

На Красную горку и Радоницу ограничат стоянку в районе Новозападного кладбища: с 6:00 до 16:00 водители не смогут оставлять свои автомобили на участке дороги-дублера от перекрестка улиц Кольцова и Красноармейской до улицы Карпинского по четной и нечетной сторонам.