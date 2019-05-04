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Общество | В Пензу привезли два якоря для морского мемориала

04.05.2019|16:28
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Пока элементы нового мемориала в честь пензенцев, защищавших морские рубежи России, лежат на берегу Суры. Два двухтонных якоря станут основой композиции. Непросто было доставить в Пензу с Балтийского моря этих гигантов.

«Нам из Калининграда прислали два якоря и цепь 50 метров. Это якоря с тех боевых кораблей, которые списали», - рассказал председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Хоть Пенза и далеко от морей, но отношение к флоту имеет самое прямое. Огромное количество земляков в разное время служило и воевало на большой воде.

«Военно-морской флот - это и морская пехота, и надводники, и подводники, морская авиация и береговые ракетно-артиллерийские войска. Это все флот», - пояснил Петр Воронин.

Планируется, что морской памятник будет установлен на правом берегу Суры, возле старого здания УВД на улице Злобина. Событие должно состояться к 75-летию Великой Победы, то есть через год.

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Гость|04.05.2019 18:46|

Поясните мне, бестолковому,-какое отношение милиция имеет к якорям и прочей атрибутике ВМС? Особенно здание бывшего УВД!

Гость|04.05.2019 18:58|

Гость писал(a):

Поясните мне, бестолковому,-какое отношение милиция имеет к якорям и прочей атрибутике ВМС?
Да шоп в чермет не унесли, чо не понятно. Параноики, со своими милициями свихнулись уже.

Гость|04.05.2019 19:03|

Людям работать негде, нах... ваши якоря в Пензе нужны?????????Мало вам забора из орудийных стволов?????

Дмитрий Н. Мотовилов|04.05.2019 19:12|

У меня фотка на берегу Суры, примерно 50-й год. Человек 8 стоят на полузатонувшем в песке якоре, раза в 3 длиннее и шире этих.

Гость|04.05.2019 19:32|

Гость писал(a):

Поясните мне, бестолковому,-какое отношение милиция имеет к якорям и прочей атрибутике ВМС? Особенно здание бывшего УВД!
А оттуда цветмет-чермет легко уходит на переплав за конвертируемую валюту и далее в карман. Вспомните самолёт который исчез от здания аж УВД (от милиции, кстати) за одну ночь!

Гость|04.05.2019 19:33|

penzainform.ru писал(a):

Два двухтонных якоря станут основой композиции. Непросто было доставить в Пензу с Балтийского моря этих гигантов.
Забыл добавить:"И очень,очень для вас дорого."

Гость|04.05.2019 19:35|

Гость писал(a):

Вспомните самолёт который исчез от здания аж УВД (от милиции, кстати) за одну ночь!
Не надо вспоминать.Человек за это отсидел,сейчас бизнесмен.

Гость|04.05.2019 19:55|

Списанный самолет, стволы, якоря....

Ракету , балистическую хочу ! И подводную лодку, как в Тольятти.

Гость|04.05.2019 20:05|

лучше бы мощи привезли

Гость|04.05.2019 20:06|

самолетик типа кинотеатр детский ноги сделал и к биноклю из дома пионеров ноги при росли. Ты говоришьГость писал(a):

Человек за это отсидел,
да ни кто за самолетик ни отсидел

Гость|04.05.2019 20:08|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Два двухтонных якоря станут основой композиции. Непросто было доставить в Пензу с Балтийского моря этих гигантов.
Забыл добавить:"И очень,очень для вас дорого."
Сколько стоила доставка и за чей счет?

Гость|04.05.2019 20:18|

Гость писал(a):

Людям работать негде, нах... ваши якоря в Пензе нужны?????????Мало вам забора из орудийных стволов?????

Хватит жаловаться что негде. Вообще никто работать не хочет.

Гость|04.05.2019 20:36|

Гость писал(a):

Хватит жаловаться что негде. Вообще никто работать не хочет.
А что есть свободные вакансии на нормальную зарплату?

Гость|04.05.2019 21:20|

А я таких якорей повидала в Севастополе на Панораме обороны Севастополя 1854-1855 гг., там их очень много с описанием.

Гость|04.05.2019 23:01|

Эти якоря кой кому надо к яйцам привязать.

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