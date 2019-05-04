04.05.2019 | 16:28

Пока элементы нового мемориала в честь пензенцев, защищавших морские рубежи России, лежат на берегу Суры. Два двухтонных якоря станут основой композиции. Непросто было доставить в Пензу с Балтийского моря этих гигантов.

«Нам из Калининграда прислали два якоря и цепь 50 метров. Это якоря с тех боевых кораблей, которые списали», - рассказал председатель Пензенского морского собрания Петр Воронин.

Хоть Пенза и далеко от морей, но отношение к флоту имеет самое прямое. Огромное количество земляков в разное время служило и воевало на большой воде.

«Военно-морской флот - это и морская пехота, и надводники, и подводники, морская авиация и береговые ракетно-артиллерийские войска. Это все флот», - пояснил Петр Воронин.

Планируется, что морской памятник будет установлен на правом берегу Суры, возле старого здания УВД на улице Злобина. Событие должно состояться к 75-летию Великой Победы, то есть через год.