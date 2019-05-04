04.05.2019 | 13:43

В Пензе специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» готовят город к 9 Мая - они приступили к оформлению цветочных композиций. В субботу, 4 мая, работы проводились на проспекте Победы, у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

Для клумб вырастили более 306 000 цветов. Озеленение города началось, как только установилась хорошая погода.

«Цветочные композиции украсят скверы им. Белинского, Лермонтова, Ермина, Пионерский, Октябрьский, скверы на улицах Калинина / Свердлова, Куйбышева / Тамбовской, Плеханова, Пушкина, Славы; улицу Московскую, вал на улице Кирова, сквер на проспекте Строителей, ряд транспортных развязок, территории у памятников боевой и трудовой славы пензенцев, героям блокадного Ленинграда, Первопоселенцу и другие объекты», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общая площадь цветников составит 4 100 кв. м.