04.05.2019 | 17:19

Ужасы реальной жизни рассказали и показали каменским старшеклассникам. То есть к чему приводят табакокурение, прием алкоголя и наркотиков.

«Какие-то опыты вызывают и шок, особенно программа по наркотикам. Она и рекомендована для более поздних возрастных групп, потому что она достаточно тяжелая, шокирующий происходит процесс. Но и проблема, в общем-то, не самая легкая», - отметила организатор мероприятия Елена Панферова.

«Это форма новая, до этого такие интерактивные семинары мы не проводили и считаем, что это будет достаточно действенно. Когда ребенок видит своими глазами те изменения, которые происходят в организме у человека при употреблении веществ, это действует на него гораздо сильнее, нежели чем просто слова и убеждения», - пояснила заведующая сектором администрации г. Каменки Ольга Седова.

«Можно с уверенностью сказать, что воздействие наркотических веществ на физиологические процессы организма ведет к колоссальным изменениям, которые необратимы. Это будет вести к изменению генотипа человека и к изменению генофонда человечества в целом», - рассудил школьник Евгений Ломакин.

Сотрудники полиции дополняли увиденное историями из жизни других молодых людей, в том числе несовершеннолетних, - тех, которые были привлечены к ответственности за распространение наркотических средств.

«Все рассчитывали на то, что они такие умные, продвинутые, хитрые, что никогда в жизни их никто не поймает, не увидит. И все, итог сами видите какой. Поэтому, прежде чем совершить какой-то поступок, шаг, нужно отследить последствия данных событий, сделать вдох и подумать, нужно ли это и как может оно отразиться»», - рассказала старший оперуполномоченный УНК УМВД России по Пензенской области Юлия Ермолаева.

Такие профилактические мероприятия проводятся во всех районах области.