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Общество | Пензенцы радуются запаху цветущих деревьев черемухи

04.05.2019|17:33
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Совсем недавно город был в плену зимней белой мглы. Сбросив с себя снежное одеяло, Пенза нарядилась в белый платок. Цветом невинности и святости снова покрылись дворы и улицы города. Пришла настоящая весна.

Природа словно начала жизнь с чистого листа. Вишня, абрикос и, конечно, черемуха одурманили уставших от морозов и слякоти людей. Грозди щекочут ноздри запахом французских духов.

«Мне нравится, глаз радует, приятно», - отметила горожанка.

«Нравится очень, и вообще я цветочки люблю», - добавила девочка.

Запах черемухи настолько специфичен, что даже боевое отравляющее вещество, применяемое для разгона демонстрантов, назвали в честь этого растения.

«Черемуха как раз выходит к моему второму этажу, и там такой запах, когда открываешь окно на балконе, - получаешь удовольствие, жить хочется!» - заявил мужчина.

«Конечно, красиво, но это временно, порадовались - и все...» - констатировала женщина.

Плоды черемухи помогают от диареи и других желудочно-кишечных расстройств. А еще оживление этого растения - признак изменений в погоде.

«Черемуха зацветет - и холод приходит, примета такая», - рассказала пензячка.

Но капризы погоды не мешают тянуться к солнцу теплолюбивым нарциссам и тюльпанам. Им тоже хочется цвести и радовать людей.

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Гость|04.05.2019 18:43|

Аллергик. Не радуюсь.

Гость|04.05.2019 20:02|

Это писал шизофреник????

Гость|04.05.2019 20:19|

Так она еще не зацвела.

Гость|04.05.2019 20:36|

Цветом невинности и святости снова покрылись дворы и улицы города.

Нифигасе невинность и святость! Главное - снова!

Гость|04.05.2019 20:39|

....Плоды черемухи помогают от диареи и других желудочно-кишечных расстройств....

Автору этого шедевра должно помочь. А то как бы что нибудь не случилось от такой писанины.

Гость|04.05.2019 21:19|

Вся Пенза говном пропахла.

Гость|04.05.2019 22:07|

Мы в квартире всей семьей пердим мощно,духан стоит обалденный ни с какой черемухой не сравнится.

Гость|04.05.2019 22:09|

У меня от этого запаха сразу кончик привстает,вспоминаю молодые годы ,как весной девок обрабатывал всю ночь на лавках.

Гость|04.05.2019 22:13|

Гость писал(a):

У меня от этого запаха сразу кончик привстает,вспоминаю молодые годы ,как весной девок обрабатывал всю ночь на лавках.
дрочи дальше, "вспоминальщик" молодых годов, обрезание сделай для гигиены.

Гость|04.05.2019 22:19|

Да уж романтик понимаешь,под этот запах мы с моей бабой познакомились,а уже через год она мне двойню принесла

Гость|04.05.2019 22:21|

А мне больше нравится как пахнет серень она тоже весной расцветает.

Гость|04.05.2019 22:23|

Я как пукну запах приятный можно даже чай с аппетитом пить,никакие духи не нужны,а когда кто то другой пукнет ,аппетит сразу пропадает вот такой расклад.

Гость|04.05.2019 22:25|

Да уж радости полны штаны,как будто на этой сирени колбаса краковская растет.

Гость|04.05.2019 22:27|

Сирень еще не зацвела ,цветет черемуха и люди очень ,очень,очень радуются некоторые в пляс пускаются.

Гость|04.05.2019 22:59|

Мне больше нравится запх шашлыга.

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