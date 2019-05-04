04.05.2019 | 17:33

Совсем недавно город был в плену зимней белой мглы. Сбросив с себя снежное одеяло, Пенза нарядилась в белый платок. Цветом невинности и святости снова покрылись дворы и улицы города. Пришла настоящая весна.

Природа словно начала жизнь с чистого листа. Вишня, абрикос и, конечно, черемуха одурманили уставших от морозов и слякоти людей. Грозди щекочут ноздри запахом французских духов.

«Мне нравится, глаз радует, приятно», - отметила горожанка.

«Нравится очень, и вообще я цветочки люблю», - добавила девочка.

Запах черемухи настолько специфичен, что даже боевое отравляющее вещество, применяемое для разгона демонстрантов, назвали в честь этого растения.

«Черемуха как раз выходит к моему второму этажу, и там такой запах, когда открываешь окно на балконе, - получаешь удовольствие, жить хочется!» - заявил мужчина.

«Конечно, красиво, но это временно, порадовались - и все...» - констатировала женщина.

Плоды черемухи помогают от диареи и других желудочно-кишечных расстройств. А еще оживление этого растения - признак изменений в погоде.

«Черемуха зацветет - и холод приходит, примета такая», - рассказала пензячка.

Но капризы погоды не мешают тянуться к солнцу теплолюбивым нарциссам и тюльпанам. Им тоже хочется цвести и радовать людей.