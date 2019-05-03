03.05.2019 | 17:56

Жители Колдаиса помощи не ожидали, но были ей несказанно рады.

«Это очень хорошо, это детям пример, что волонтерство не должно погибнуть. Оно перед детьми, которые каждый год сюда приходят. Они чувствовали себя одинокими, а теперь пришли - и тут столько помощников», - отметил бывший директор средней школы с. Колдаис Василий Гусаров (Шемышейский район).

Памятник погибшим землякам был установлен по инициативе местных жителей в 1983-м. Со временем тротуарная плитка разбилась, а покрасить фигуру Родины-матери без специальных подъемных устройств сложно.

Инициатором акции выступил Виктор Черяпкин. Подобными восстановительными работами он занимается восемь лет.

«Выбрали памятник в одном из далеких сел, где не всегда руки доходят. Сделали ремонт, облагородили его», - рассказал организатор восстановительных работ.

В подобных акциях на протяжении пяти лет участвуют и сотрудники службы судебных приставов Пензенской области.

«Мы считаем, что деды, бабушки, наши родственники очень много отдали для Победы. И для нас покрасить кусочек стены - мы считаем, даже не долг, а обязанность какая-то существует», - подчеркнул главный специалист УФССП России по Пензенской области Виталий Гуров.