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Общество | В Мокшане школьница создала мультфильм в честь Дня Победы

03.05.2019|16:59
Печать

16-летняя жительница Мокшана Влада Серебрякова создала анимационный фильм «Чтобы помнили», посвященный наступающему Дню Победы.

Девочка вдохновилась рассказом своего прадеда о военных буднях и о том, как они радовались победе. Воплотить идею Владе помогал отец - сотрудник Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Серебряков.

Влада раньше занималась в анимационной студии. Девятиклассница сама сделала наброски, отрисовала и раскрасила персонажей, после чего совместно с отцом они «оживили» картинки. В монтаже и звукозаписи принимала участие мама Влады.

«Премьерный показ состоялся в стенах школы, где учится Влада. Анимационная работа вызвала живой интерес у зрителей», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В 2015 году Влада Серебрякова с подмогой отца создала ролик о том, как по сигналу тревожной кнопки на помощь к бабушке с внуком, на которых налетели грабители, приходит храбрый полицейский. Работа вошла в число победителей всероссийского конкурса.

Источник — видео vk.com/rosgvardpenza
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