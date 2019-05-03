03.05.2019 | 16:59

16-летняя жительница Мокшана Влада Серебрякова создала анимационный фильм «Чтобы помнили», посвященный наступающему Дню Победы.

Девочка вдохновилась рассказом своего прадеда о военных буднях и о том, как они радовались победе. Воплотить идею Владе помогал отец - сотрудник Управления Росгвардии по Пензенской области Николай Серебряков.

Влада раньше занималась в анимационной студии. Девятиклассница сама сделала наброски, отрисовала и раскрасила персонажей, после чего совместно с отцом они «оживили» картинки. В монтаже и звукозаписи принимала участие мама Влады.

«Премьерный показ состоялся в стенах школы, где учится Влада. Анимационная работа вызвала живой интерес у зрителей», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В 2015 году Влада Серебрякова с подмогой отца создала ролик о том, как по сигналу тревожной кнопки на помощь к бабушке с внуком, на которых налетели грабители, приходит храбрый полицейский. Работа вошла в число победителей всероссийского конкурса.