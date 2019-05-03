Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 мая 2019|18:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Общество | Пензенцы примут участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

03.05.2019|14:54
Печать

Пензенская область присоединиться к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет с 13 по 19 мая в преддверии Международного дня памяти умерших от СПИДа.

Цель кампании - привлечение внимания населения Пензенской области к проблемам, связанным с ВИЧ-инфекцией.

В дни акции пройдут информационно-просветительские мероприятия в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, а также тренинги, семинары и круглые столы для специалистов, обучение волонтеров.

Кроме того, все желающие могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства или в Центр профилактики и борьбы со СПИД, расположенный по адресу: г. Пенза, проспект Победы, 122. Центр работает по будням с 8:00 до 18:00, телефон регистратуры 54-81-65.

«В Пензенской области на 1 апреля 2019 года зарегистрировано 3 799 человек с ВИЧ-инфекцией. На диспансерном учете находится 3 258 человек, или 85,8% от лиц, живущих с ВИЧ. Наиболее пораженными территориями области остаются Кузнецк и Кузнецкий район, Малосердобинский район, Пенза и Пензенский район, Иссинский и Колышлейский районы», - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Главенствующим путем передачи инфекции остается половой - 77% случаев.

За январь - март было выявлено 87 новых случаев ВИЧ, умерли 30 инфицированных, из них 14 - по причинам, связанным с болезнью.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.05.2019 15:13|

Стоп ТАТУ.

Гость|03.05.2019 16:07|

Вот и применяют некоторые оптические прицелы,может от боязни чего либо?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!