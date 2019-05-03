03.05.2019 | 14:54

Пензенская область присоединиться к всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет с 13 по 19 мая в преддверии Международного дня памяти умерших от СПИДа.

Цель кампании - привлечение внимания населения Пензенской области к проблемам, связанным с ВИЧ-инфекцией.

В дни акции пройдут информационно-просветительские мероприятия в образовательных учреждениях и трудовых коллективах, а также тренинги, семинары и круглые столы для специалистов, обучение волонтеров.

Кроме того, все желающие могут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Для этого следует обратиться в поликлинику по месту жительства или в Центр профилактики и борьбы со СПИД, расположенный по адресу: г. Пенза, проспект Победы, 122. Центр работает по будням с 8:00 до 18:00, телефон регистратуры 54-81-65.

«В Пензенской области на 1 апреля 2019 года зарегистрировано 3 799 человек с ВИЧ-инфекцией. На диспансерном учете находится 3 258 человек, или 85,8% от лиц, живущих с ВИЧ. Наиболее пораженными территориями области остаются Кузнецк и Кузнецкий район, Малосердобинский район, Пенза и Пензенский район, Иссинский и Колышлейский районы», - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Главенствующим путем передачи инфекции остается половой - 77% случаев.

За январь - март было выявлено 87 новых случаев ВИЧ, умерли 30 инфицированных, из них 14 - по причинам, связанным с болезнью.