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Общество | Пензенцы получат в мае проиндексированную пенсию

03.05.2019|17:10
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«Мы сделали большой перерасчет, и выплата будет - федеральная социальная доплата малоимущим пенсионерам по посланию президента», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Неработающие пожилые пензенцы (более 50 000 человек) получат в мае проиндексированную пенсию. Денежная добавка будет варьироваться в зависимости от суммы пособия по старости.

«Средний размер доплаты получился 493 рубля. Конечно, это от 1-10 рублей до тысячи с небольшим месячной доплаты. За январь, февраль, март, апрель плюс за май пойдет новый размер пенсии», - пояснила Любовь Евдокимова.

Перерасчет размера социальной доплаты у каждого гражданина происходит беззаявительно. Это значит, что получателям пособия обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

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