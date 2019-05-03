03.05.2019 | 17:10

«Мы сделали большой перерасчет, и выплата будет - федеральная социальная доплата малоимущим пенсионерам по посланию президента», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

Неработающие пожилые пензенцы (более 50 000 человек) получат в мае проиндексированную пенсию. Денежная добавка будет варьироваться в зависимости от суммы пособия по старости.

«Средний размер доплаты получился 493 рубля. Конечно, это от 1-10 рублей до тысячи с небольшим месячной доплаты. За январь, февраль, март, апрель плюс за май пойдет новый размер пенсии», - пояснила Любовь Евдокимова.

Перерасчет размера социальной доплаты у каждого гражданина происходит беззаявительно. Это значит, что получателям пособия обращаться в Пенсионный фонд не нужно.