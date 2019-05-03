«Мы сделали большой перерасчет, и выплата будет - федеральная социальная доплата малоимущим пенсионерам по посланию президента», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.
Неработающие пожилые пензенцы (более 50 000 человек) получат в мае проиндексированную пенсию. Денежная добавка будет варьироваться в зависимости от суммы пособия по старости.
«Средний размер доплаты получился 493 рубля. Конечно, это от 1-10 рублей до тысячи с небольшим месячной доплаты. За январь, февраль, март, апрель плюс за май пойдет новый размер пенсии», - пояснила Любовь Евдокимова.
Перерасчет размера социальной доплаты у каждого гражданина происходит беззаявительно. Это значит, что получателям пособия обращаться в Пенсионный фонд не нужно.