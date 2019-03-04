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Общество | В Пензенской области переизбран старейший имам

04.03.2019|10:08
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В пятницу, 1 марта, прихожане мечети села Бегеево Неверкинского района переизбрали имама.

На собрании, состоявшемся после проповеди, присутствовали местные духовные деятели. Кроме того, в Бегеево приехали имам из Сурска и заместитель муфтия Пензенской области по общественным связям Юсеф-хазрат Бибарсов.

«Единогласным решением местной общиной был переизбран старейший имам Пензенской области Фатих-хазрат Еникеев», - сообщается на сайте регионального духовного управления мусульман.

В 1998 году Фатих-хазрат Еникеев принимал непосредственное участие в сборе средств и строительстве новой мечети на месте сгоревшей, возведенной еще в досоветские времена.

Юсеф-хазрат Бибарсов поблагодарил переизбранного имама за большой вклад в развитие духовно-нравственных ценностей местных жителей и всего региона.

Источник — фото: dumpo.ru
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Гость|04.03.2019 10:44|

Шамиль абзи сказал барана сегодня резать будет.

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