04.03.2019 | 10:08

В пятницу, 1 марта, прихожане мечети села Бегеево Неверкинского района переизбрали имама.

На собрании, состоявшемся после проповеди, присутствовали местные духовные деятели. Кроме того, в Бегеево приехали имам из Сурска и заместитель муфтия Пензенской области по общественным связям Юсеф-хазрат Бибарсов.

«Единогласным решением местной общиной был переизбран старейший имам Пензенской области Фатих-хазрат Еникеев», - сообщается на сайте регионального духовного управления мусульман.

В 1998 году Фатих-хазрат Еникеев принимал непосредственное участие в сборе средств и строительстве новой мечети на месте сгоревшей, возведенной еще в досоветские времена.

Юсеф-хазрат Бибарсов поблагодарил переизбранного имама за большой вклад в развитие духовно-нравственных ценностей местных жителей и всего региона.