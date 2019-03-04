04.03.2019 | 14:57

В воскресенье, 10 марта, в музее-заповеднике «Тарханы» отпразднуют широкую Масленицу. Провожать зиму и встречать весну там будут в 11:30 и 13:30.

«В программе хороводы, песни и пляски, реконструкция кулачного боя, пышные блины, ароматный чай, конкурсы и викторины, загадки и игры, катание в санях, спортивные состязания», - сообщается на сайте «Тархан».

Стоимость участия в празднике составит 160 рублей (посетители старше 16 лет должны дополнительно оплатить вход на территорию усадьбы - 50 рублей).

В 8:00 10 марта желающих побывать на Масленице в «Тарханах» будет ждать автобус на станции Пенза-I. Стоимость проезда в оба конца составит 500 рублей с человека. Обратно автобус поедет в районе 14:00-15:00.

«Предварительная запись (на автобус. - Прим. ред.) и справки по тел. 8-927-377-61-95», - уточнили в музее-заповеднике.