Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 мар 2019|15:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
  74.74  |  $  65.80
 

Общество | Пензенцев приглашают на широкую Масленицу в «Тарханы»

04.03.2019|14:57
Печать

В воскресенье, 10 марта, в музее-заповеднике «Тарханы» отпразднуют широкую Масленицу. Провожать зиму и встречать весну там будут в 11:30 и 13:30.

«В программе хороводы, песни и пляски, реконструкция кулачного боя, пышные блины, ароматный чай, конкурсы и викторины, загадки и игры, катание в санях, спортивные состязания», - сообщается на сайте «Тархан».

Стоимость участия в празднике составит 160 рублей (посетители старше 16 лет должны дополнительно оплатить вход на территорию усадьбы - 50 рублей).

В 8:00 10 марта желающих побывать на Масленице в «Тарханах» будет ждать автобус на станции Пенза-I. Стоимость проезда в оба конца составит 500 рублей с человека. Обратно автобус поедет в районе 14:00-15:00.

«Предварительная запись (на автобус. - Прим. ред.) и справки по тел. 8-927-377-61-95», - уточнили в музее-заповеднике.

Источник — фото В. А. Курносова, tarhany.ru
0
0
0
0
 
Гость|04.03.2019 15:05|

Опа! А что это за идолопоклонники на фото?

Гость|04.03.2019 15:08|

За семь вёрст киселя хлебать? Мы и на Советской площади попляшем!

Гость|04.03.2019 15:12|

penzainform.ru писал(a):

Стоимость участия в празднике составит 160 рублей (посетители старше 16 лет должны дополнительно оплатить вход на территорию усадьбы - 50 рублей).

В 8:00 10 марта желающих побывать на Масленице в «Тарханах» будет ждать автобус на станции Пенза-I. Стоимость проезда в оба конца составит 500 рублей с человека.

В чём мулька,Тамара?!За каким ..символом тратить столько денег на проезд,вход на территорию музея -заповедника,да ещё у вас там покупать блины с шашлыками?

Гость|04.03.2019 15:24|

На какие шишы туда ехать ? Последний х ... без соли доедаем.

Гость|04.03.2019 15:25|

Гость писал(a):

Мы и на Советской площади попляшем!
попьё не помешает ?

Гость|04.03.2019 15:30|

Попы будут? Крестный ход будет?

Гость|04.03.2019 15:38|

Гость писал(a):

Попы будут? Крестный ход будет?
Да вы что !? Это дорогое удовольствие ! Или они это от воровских бесплатно делают ? Те им не дурно за воровские устои и пропаганду хорошо землёй да зданиями башляют.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!